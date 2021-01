Keira Knightley: Esta es la condición por la que haría de nuevo escenas sexuales/Foto: El Periódico

Los fanáticos del cine pueden olvidarse de las escenas más atrevidas que involucren a Keira Knightley, a menos que una directora esté tomando las decisiones.

La estrella de Love Actually y Bend It Like Beckham dice que la idea de representar historias apasionadas ahora la llena de pavor.

Keira dice que las escenas de sexo con directores masculinos la dejan “muy incómoda” y no se ve a sí misma haciendo otra.

Se volvieron tan insoportables que ahora a menudo tiene una cláusula de "no desnudez" escrita en sus contratos.

Hablando en el podcast de Chanel Connects, la madre de dos explicó por qué ahora dice que no cuando el tema surge en las negociaciones.

Keira dijo: "Es en parte vanidad y también es la mirada masculina. No tengo una prohibición absoluta, pero lo hago con los hombres".

"No quiero que sean esas horribles escenas de sexo en las que estás todo engrasado y todo el mundo gruñe", expresó. "Simplemente no estoy interesada en hacer eso".

Keira Knightley se quitaría la ropa frente a cámara si es bajo la dirección de una mujer

La actriz de 35 años no ha descartado totalmente volver a desnudarse, pero tendría que ser totalmente correcto.

Ella sugirió que tal escena debería ser parte de una historia sobre la maternidad, y una mujer debería estar a cargo.

Keira Knightley agregó: "Si estuviera haciendo una historia sobre ese viaje de maternidad y excepción corporal, siento que, lo siento, pero eso tendría que ser con una cineasta".

“Al decir eso, hay momentos en los que digo, 'Sí, veo completamente dónde este sexo sería realmente bueno en esta película y básicamente solo necesitas a alguien que luzca sexy'", dijo la actriz.

"Entonces, por lo tanto, puede usar a otra persona, porque soy demasiado vanidosa y el cuerpo ha tenido dos hijos ahora y prefiero no estar frente a un grupo de hombres desnudos", declaró.

Keira estaría dispuesta a realizar un desnudo en el cine, sólo si es en una película de una directora y si la historia realmente lo requiere/Foto: Fashionista

La semana pasada le contó al podcast sobre sus amargas experiencias con los paparazzi. "Es brutal para las mujeres jóvenes dentro de esta industria", dijo.

“Ser seguidas 24/7 por manadas de hasta 30 hombres con sus lentes, a través de mis ventanas y ser llamado p*ta cada vez que salía de casa para provocar una reacción porque las fotos valían más si lloraba”, recordó la estrella de cine.

Te recomendamos leer: La actriz Keira Knightley reveló que sufrió una crisis mental debido a la fama

¿Estás de acuerdo con la manera de pensar de Keira Knightley? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.