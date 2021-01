Keeping Up With the Kardashians graba su ÚLTIMO episodio ¡Adiós para siempre!

Después de 20 temporadas, la familia Kardashian-Jenner ha terminado de filmar los últimos episodios de su reality show.

El viernes, Kim Kardashian publicó fotos en su historia de Instagram que documentan su último día de vida frente a sus cámaras para 'Keeping Up With the Kardashians'.

"Chicos, este es nuestro último micrófono de Keeping Up With the Kardashians ... No lloren", se podía escuchar a Kim Kardashian decir en su video.

Kim Kardashian comparte el detrás de cámaras de KUWTK

El último día de KUWTK de las Kardashian

La madre de cuatro compartió clips de su picnic familiar, que incluía una camioneta con caja Beignet, galletas con sus caras y bebidas.

Khloe Kardashian y Kylie Jenner se unieron y también agregaron fotos en sus historias de Instagram.

Kourtney Kardashian también publicó sobre el día, compartiendo una foto de champán y escribiendo: "Oficialmente sollozando. Agradecida por cada segundo".

Kourtney Kardashian se despide de KUWTK

En septiembre, la familia anunció que KUWTK terminaría después de su vigésima temporada, cuyos detalles del porque finalizar el reality show, te hemos compartido en La Verdad Noticias.

"Para nuestros admiradores increíbles: con gran pesar hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians", escribió Kim en ese momento.

"Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos, los la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino".

La innovadora serie de realidad debutó el 14 de octubre de 2007, generando 12 series derivadas, que siguieron a varios miembros de la familia en sus aventuras separadas.

