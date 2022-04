Keanu Reeves reveló cuál considera que fue “la peor” película de su carrera

No todas las películas de Reeves han sido del agrado del actor/Foto: Hobby consolas

Keanu Reeves sigue siendo uno de los actores más queridos por el público. Desde los 90s, el canadiense de 57 años de edad se ha convertido en una famosa estrella de Hollywood con importantes filmes como The Matrix y John Wick. Sin embargo, él mismo ha dicho cuál es la cinta que considera “la peor” de su carrera.

Durante una entrevista en el medio Calgary Sun, el actor reveló que la la cinta The Watcher, la cual se estrenó en el año 2000, fue la peor en su trayectoria. El primer problema llegó por culpa de esa bondad de Reeves, ya que tuvo que asumir el error de otro.

"Nunca encontré ese guión interesante pero un amigo mío falsificó mi firma en el acuerdo", asegura el actor. "No podía probar que lo había hecho él y no quería que me demandaran, así que no tuve otra opción que hacer la película", ha reconocido Keanu Reeves, quien suele donar siempre la mayor parte de sus ganancias en el cine.

Keanu Reeves la pasó muy mal al actuar en The Watcher

Si alguien cree que las palabras de Keanu podrían ser una excusa para no reconocer su mala elección deberían recordar que el estudio Universal, llegó a un acuerdo con el actor para que no hablara de la falsificación de la firma durante un año. Además, le permitieron que hiciera el mínimo tiempo de promoción con la película.

El siguiente problema fue que Reeves también fue manipulado de otra manera durante la producción de The Watcher. El actor ya había tenido una mala experiencia en “Reacción en cadena”, una película que siempre rememora diciendo que durante cada día del rodaje Rachel Weisz y él se preguntaban cuándo acabaría aquel infierno. Pero solo cuatro años después volvería a caer en un error similar.

Keanu Reeves pensaba que en The Watcher (Juego asesino) su papel sería un simple cameo. Sin embargo, el actor terminó como protagonista y aparece en la mayor parte de los 97 minutos del metraje, con un leve aumento del salario.

¿Cuál fue la primera película de Keanu Reeves?

Youngblood fue la primera película estadounidense de Reeves/Foto: MGM

Antes de ser el protagonista de John Wick, Keanu Reeves hizo su debut en el cine canadiense con la película “One Step Away” de 1985, dirigida por Robert Fortier. Mientras que su primer título en Hollywood fue “Youngblood” en 1986, un drama dirigido por Peter Markle protagonizado por Patrick Swayze y Rob Lowe. El actor comenzó su carrera desde los 18 años de edad.

