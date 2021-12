¿Keanu Reeves regresará con Constantine 2? Esto es lo que sabemos

Keanu Reeves es uno de los actores más talentosos y queridos del público. Ahora está más vigente que nunca pues desde 2020 ha reinterpretado algunos de sus papeles más famosos en las secuelas de las películas, es por que muchos fan se han preguntado si habrá una película de Constantine 2 y en La Verdad Noticias te revelamos lo que se sabe al respecto.

Tal como hemos indicado el actor ha vuelto a dar vida a sus personajes más icónicos, a mediados del 2020 se estrenó Bill & Ted Face the Music donde recuperó su personaje de Ted después de 30 años. Además en los últimos años ha protagonizado tes películas de John Wick y en 2022 saldrá una más.

Eso no es todo, pues este 2021 se lanzará una de las películas más esperadas por el público, hablamos de “The Matrix Resurrections” donde interpretará una vez más a NEO, uno de los personajes más destacados e icónicos del cine, ya que es un referente de la ciencia ficción.

Fans esperan con ansias Constantine 2

Es por todos estos regresos que los fans están ansiosos por ver a Keanu en otros de sus antiguos papeles y fue precisamente sobre esto que fue cuestionado en una entrevista con Sthepehn Colbert.

El conductor habló de los personajes que Keanu ha reinterpretado, por lo que le preguntó al actor si había algún personaje que le gustaría retomar y Kenau no dudó en responder que le gustaría volver a dar vida a John Constantine.

Durante varios años se ha hablado y rumoreado del la secuela de Constantine. Hace un tiempo Peter Stormare, quien interpretó a Lucifer, reveló un posible regreso, pues compartió un mensaje de “Sequel In The Works” (secuela en progreso) acompañado de una imagen de su personaje en 2005, sin embargo hasta ahora no ha revelado mayor información.

Incluso a mediado de 2020 el director Francis Lawrence y Keanu, revelaron que les gustaría trabajar en la secuela de la película, pero ahí quedó todo. Por lo que todo parece indicar que si bien, ya se ha hablado de la película Constantine 2, nada ha sido lo suficiente formal y no hay nada oficial, por lo que hasta el momento es poco probable que la película se lleve a cabo y si se realiza, aún hay mucho trabajo por hacer y no estaríamos ni cerca de verla.

¿Cuál es el apodo de Keanu Reeves?

El actor dio vida a John Constantine

El actor Keanu Reeves durante su etapa en el instituto practicó el hockey sobre hielo, una afición que le hizo ganarse el apodo de The Wall (El Muro). Hoy en día es uno de los actores más destacados en el mundo del espectáculo pues ha dado vida a personajes icónicos.

