Keanu Reeves no quiere a John Wick ni a Neo en Mortal Kombat

El actor Keanu Reeves ha revelado que no cree que Mortal Kombat sea una buena opción para John Wick o Neo de Matrix.

Siempre es difícil cuando escuchas a las personas que admiras decir algo malo, pero a veces solo tienes que superarlo y eso es lo que todos estamos haciendo después de que Reeves le dijo a Esquire que no quiere a sus personajes en Mortal Kombat. Según lo informado por GameSpot, no es que Reeves no sea fanático de Mortal Kombat, solo piensa que John Wick y Neo no pertenecen ahí.

"¿Si fuera por mi? No, Mortal Komat es increíble en muchos sentidos, pero creo que ... ya sabes, Neo, John Wick, están haciendo lo suyo”, le dijo Reeves a Esquire. "Mortal Kombat está haciendo lo suyo".

Aun podríamos ver a los personajes en Mortal Kombat

Es posible que el personaje de Neo llegue a Mortal Kombat

Reeves ciertamente conoce a estos personajes más que nosotros, la gente de internet que quiere ver a Neo inclinarse hacia atrás para esquivar el infame ataque en cadena de Scorpion puede aceptar (con trabajo) la opinión de Reeves, pero vamos, ¿no a John Wick también? Ese personaje es un asesino entrenado que ha matado a cualquiera en su camino, seguramente Sub-Zero no tiene ninguna posibilidad.

Pese a las declaraciones del actor todavía podría haber una posibilidad de ver a estos personajes en el juego. Como señaló GameSpot, el videojuego Mortal Kombat y su desarrollador NetherRealm son propiedad de Warner Bros., que es la misma compañía propietaria de la franquicia The Matrix, así que la posibilidad está ahí. De hecho, Game Informer reveló en 2019 que el creador de la serie Ed Boon dijo que NetherRealm estaba "bastante cerca" de agregar Neo a Injustice 2.

