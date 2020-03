Keanu Reeves está en planes de ingresar al Universo Cinematográfico de Marvel/Foto: Telemundo

Hace unos días comenzaron los rumores de que el actor Keanu Reeves podría regresar a su papel de “Constantine” e ingresar con él al Universo de DC. Sin embargo, parece que este plan podría cambiar ya que el Universo Cinematográfico de Marvel también está interesado en que Keanu ingrese como un superhéroe de la franquicia.

De acuerdo con el medio We Got This Covered, Keanu Reeves de 55 años podría entrar al MCU en la segunda parte de la cinta “Doctor Strange”. Aunque por el momento no es algo confirmado, se sabe que los productores de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” están en búsqueda de ingresar nuevos personajes a la película.

En el caso del libanés Keanu, el actor se ha vuelto uno de los más populares en los últimos años, gracias a su personaje “John Wick”; por lo cual, Marvel Studios desea que el famoso intérprete ingrese a las filas de su compañía y se convierte en el antihéroe “Ghost Rider”.

Johnny Blaze alias Ghost Rider/Foto: Vix

Según We Got This Covered, Marvel planea que Keanu Reeves sea quien le de vida al vengador fantasma “Ghost Rider” y que haga un cameo en la segunda parte de “Doctor Strange” que es protagonizada por el actor Benedict Cumberbatch.

Doctor Strange tendrá nuevos personajes

La entrañable cinta Doctor Strange tendrá nuevos personajes en esta secuela, por lo que Stephen Strange deberá estar preparado para vivir nuevas aventuras en esta innovadora fase del MCU. Sin embargo, los fans aún no sabe cómo el personaje de Johnny Blaze (Ghost Rider) podría encontrarse con el místico superhéroe.

Doctor Strange y Ghost Rider/Foto: GamerFocus

Hasta el momento sabemos que el rodaje de esta película de Marvel ha iniciado pese a la contingencia del Coronavirus. Pero su historia y los nuevos actores que ingresarán aún son un misterio para muchos. Ya que el guión de la cinta ha tenido diversos cambios a último minuto, así que el fandom de Doctor Strange espera que se haga una buena secuela.