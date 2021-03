Keanu Reeves: ¿Qué sucedió con la cuarta y quinta película de “John Wick”?

John Wick 4 y 5 se encuentran entre las películas más esperadas que se avecinan. Protagonizada por Keanu Reeves, las películas siguen a un ex asesino que vuelve a entrar en el negocio después de una tragedia personal. Anteriormente, se esperaba que las próximas películas se filmaran una vez que la programación de Reeves lo permitiera, pero esos planes, según los informes, han sido rechazados.

En los años transcurridos desde el estreno de la primera película, John Wick ha crecido hasta convertirse en una franquicia de mil millones de dólares, con la tercera película por sí sola recaudando $326 millones en la taquilla mundial, de acuerdo con Box Office Mojo. Esa película en particular terminó con John sobreviviendo a un atentado contra su vida, preparando el escenario para un enfrentamiento entre él y High Table en la cuarta película.

Si bien los detalles sobre la película son limitados, el director Chad Stahelski le dijo a The Hollywood Reporter que podría incluir escenas eliminadas de John Wick 3. “Había dos secuencias de acción que realmente habíamos concebido, pero simplemente no teníamos espacio para ellas”, compartió. “Entonces, los sacamos de la película. Y me gustaría pensar que el 90 por ciento de lo que saqué, hay un lugar en John Wick 4 en el que definitivamente puedo reinsertarlo".

La cuarta y quinta parte de John Wick fueron afectadas por la pandemia

John Wick es protagonizado por el actor Keanu Reeves/Foto: La Neta Neta

Originalmente, John Wick 4 tenía una fecha de lanzamiento del 21 de mayo de 2021, pero se retrasó debido a las preocupaciones sobre la pandemia del coronavirus (COVID-19). Al ofrecer una actualización sobre el estado de la película, las fuentes le dijeron a Collider a fines de marzo que la filmación supuestamente comenzará en junio, con planes de lanzar la película el 27 de mayo de 2022. “Escuché que la mayor parte del rodaje se llevará a cabo en Berlín y París, con fotografías adicionales en la ciudad de Nueva York y Japón”, escribió el escritor Steve Weintraub.

Agregó: “La razón por la que están filmando en Berlín y París es porque ambas ciudades aparecen en la historia. Lo mismo ocurre con Nueva York y Japón". Con John Wick 5, las cosas son un poco más inciertas. La quinta película se confirmó a fines de 2020, cuando el director de Lionsgate, Jon Feltheimer, dijo que entraría en producción justo después de que se completara John Wick 4 (a través de The Hollywood Reporter). Pero ese ya no es el caso, lo que hace que sea mucho más difícil saber cuándo saldrá.

Collider dice que el cambio en el horario de filmación podría tener que ver con la pandemia. A medida que la crisis continúa, el estudio podría sentir que es mejor tomarse su tiempo para asegurarse de que se estén tomando los protocolos adecuados para mantener a todos a salvo. Pero si todo va bien, tal vez el trabajo en la quinta película podría comenzar antes de lo esperado. De cualquier manera, las películas son tan populares que los fanáticos seguramente irán en masa a los cines para verlas cuando salgan. Sabemos que lo haremos.

John Wick 4 de Keanu Reeves iniciaría después de Matrix 4

Keanu ha logrado destacar en el cine por John Wick, Matrix y otras cintas de acción/Foto: Insider

Se confirmó una cuarta entrega después del lanzamiento en mayo de 2019 de John Wick: Capítulo 3 - Parabellum, que recaudó más de $300 millones en la taquilla mundial. El director de John Wick, Chad Stahelski, le dijo a Collider que Reeves tiene el compromiso de terminar Matrix 4 primero, explicando la razón detrás de un retraso tan prolongado. “'The Matrix' estaba en sólo cuatro semanas cuando todo esto sucedió”, dijo el director.

“Entonces, Keanu tiene que ir a terminar su compromiso en 'The Matrix', lo cual es un gran problema y creo que probablemente lo llevará hasta fin de año. Luego tenemos que entrar en nuestro modo de preparación y luego comenzaremos", declaró el director. Mientras espera la próxima película, puede ver las otras tres cintas de John Wick ahora. Se pueden encontrar en servicios de transmisión como Amazon Prime y HBO Max. En el caso de que quieras ver The Matrix, la saga de películas están disponibles en la plataforma de Netflix.

La cuarta película de John Wick iniciará su rodaje en junio

Reeves tiene muchos proyectos en el cine de acción en los cuales está trabajando/Foto: Infobae

Según Collider, el plan requiere que John Wick 4 comience la fotografía principal en junio. Inicialmente, Lionsgate esperaba filmar dos secuelas de John Wick de forma consecutiva, pero ahora John Wick 4 y John Wick 5 no filmarán consecutivamente. Salvo que se realicen más cambios en el calendario de estrenos de la película, John Wick 4 se estrenará en mayo de 2022. Esto significa que el director Chad Stahelski y compañía tendrán menos de un año para completar la película, pero aún debería haber mucho tiempo.

A modo de comparación, John Wick 3 comenzó la fotografía principal en mayo de 2018 (aproximadamente un año antes de su lanzamiento) y terminó en noviembre de ese año. Por supuesto, la gran diferencia en este caso es que John Wick 4 filmará en medio de una pandemia en curso, que presenta una serie de desafíos. En este momento, Reeves es el único actor confirmado, por lo que la información sobre el reparto probablemente saldrá a la luz en un futuro próximo.

Se espera que Ian McShane regrese como Winston, y no sería sorprendente ver a los veteranos de la serie Lance Reddick y Laurence Fishburne volver a interpretar a Charon y Bowery King, respectivamente. Pero será interesante ver qué recién llegados se unen a la franquicia, ya sea como uno de los aliados de John o como un asesino rival encargado de derribarlo. Con el aumento de la popularidad de John Wick, Stahelski no debería tener problemas para completar un elenco de apoyo excelente. ¿Verás la cuarta y quinta película de John Wick? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

