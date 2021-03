Keanu Reeves: Así es cómo están relacionadas dos franquicias del actor

Desde que la serie de John Wick ganó fuerza, los fanáticos han teorizado cómo las películas podrían vincularse a The Matrix. Después de todo, ambas franquicias protagonizan a Keanu Reeves como un héroe de acción aparentemente imparable. El actor canadiense ha demostrado ser multifacético en cuanto a personajes en pantalla, ya que ha ido desde la comedia, hasta el drama; incluso lo vimos en la cinta “Bob Esponja: al rescante”, una película infantil para toda la familia.

Sin embargo, sus fanáticos reconocen que las películas de acción son las que han llevado al artista de 56 años a ser una de las estrellas del cine más famosas. Si bien Neo y John Wick pueden no ser lo mismo, las series de películas de Reeves comparten algunas conexiones detrás de escena. Así es como se han afectado el uno al otro, según lo que varios fanáticos opinan sobre los proyectos más populares de Reeves.

"The Matrix" de Keanu Reeves llevó a "John Wick"

Keanu consiguió una fama internacional gracias a Matrix, película que fue una de las favoritas de millones/Foto: Esquire

Tras los éxitos de acción de principios de la década de 1990 como Point Break y Speed, la carrera de Reeves pasó por una mala racha. Esfuerzos como Johnny Mnemonic y Chain Reaction tuvieron un rendimiento inferior. Y el actor no recuperó la credibilidad de su héroe de acción hasta The Matrix de 1999. Entonces tiene sentido que, cuando Reeves necesitó otro impulso de acción, miró su experiencia en The Matrix.

Cuando el actor firmó por John Wick no buscó a los directores de The Matrix, Lana y Lilly Wachowski, sino a Chad Stahelski y David Leitch. Juntos, Stahelski y Leitch trabajaron con Reeves como especialistas en la trilogía de Matrix. Pero el actor los tenía en mente para dirigir a John Wick. Así lo hicieron, con Stahelski como único director según las pautas del Director's Guild of America.

Cuando la película de 2014 se convirtió en un gran éxito, Stahelski se quedó para desarrollar la franquicia. Posteriormente dirigió ambas secuelas hasta ahora y está firmado para al menos dos más. Mientras tanto, Leitch asumió proyectos como Deadpool 2, Atomic Blonde y Hobbs & Shaw. Aún así, es innegable que John Wick comparte algo de ADN creativo con las películas de Matrix, junto con su acción visceral.

Reeves despertó su primer papel de franquicia con "John Wick"

John Wick logró que Keanu se colocara como uno de los galanes del cine, título que aún conserva y por el que tiene millones de seguidores/Foto: Areajugones

John Wick fue un cambio de juego para Reeves. De repente, el actor volvió a estar en la cima de la lista A. En poco tiempo, se ganó el estatus de "novio de Internet" y, en 2019, el actor alcanzó otro punto álgido. Junto con John Wick: Capítulo 3 - Parabellum, brindó giros destacados en la comedia de Netflix Always Be My Maybe y Toy Story 4 . Pero luego Reeves logró lo imposible.

Gracias en gran parte a la creciente popularidad de John Wick, el actor pudo regresar a su primer papel de franquicia. Una década antes de Matrix, Reeves protagonizó junto a Alex Winter la comedia de viajes en el tiempo Bill and Ted's Excellent Adventure. La película de 1989 inició un fenómeno, incluida una secuela titulada Bill and Ted's Bogus Journey lanzada dos años después.

A principios de la década de 2010, Reeves y Winter ya estaban discutiendo un tercer capítulo. Y con la influencia que Reeves recuperó con John Wick, el proyecto comenzó a avanzar lentamente. Bill y Ted Face the Music se estrenó en 2020, casi 30 años después de la película anterior. Según The Hollywood Reporter, fue una de las películas más populares durante la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Keanu Reeves volverá para "The Matrix 4"

Matrix está preparando su cuarta entrega, y contará con gran parte de su reparto original/Foto: Los 40

Con Bill y Ted revividos y John Wick en curso, el próximo movimiento de Reeves es volver a conectarse a The Matrix. El actor repetirá su papel de Neo en The Matrix 4 de la directora Lana Wachowski. Aunque la trama sigue siendo un misterio, la película reunirá a Reeves con la actriz, Carrie-Anne Moss, quien interpreta a Trinity en la serie.

Teniendo en cuenta que Neo y Trinity murieron en "The Matrix: Revolutions", los espectadores están ansiosos por ver cómo Reeves y Moss están de regreso. Hace poco se anunció que esta cuarta entrega de Matrix llevará por nombre “The Matrix: Resurrections”, lo que significa que los protagonistas de alguna manera lograrán revivir en la próxima película. Pero más que nada, los fanáticos acérrimos de la serie esperan que The Matrix 4 demuestre ser un renacimiento exitoso. La película se estrena en cines y en HBO Max el 22 de diciembre de 2021.

“John Wick 4 y 5” serán protagonizados por Keanu Reeves

Keanu tendrá dos cintas más como John Wick, aunque estas podrían ser las últimas de la franquicia/Foto: BCharts

La pandemia de coronavirus ha provocado, entre otras muchas cosas, que 'John Wick 4' tuviera que retrasar su estreno hasta mayo de 2022, pero ahora la compañía Lionsgate nos ha dado una alegría al confirmar una quinta entrega que se rodará de forma consecutiva a la cuarta en cuanto Keanu Reeves esté disponible. El actor está ocupado actualmente con la grabación de la también muy esperada 'Matrix 4', por lo que no podrá recuperar al personaje de John Wick hasta principios de 2021.

Si todo va según los deseos de Lionsgate, las dos siguientes entregas se rodarían consecutivamente y actualmente se trabaja en tener a punto los guiones de ambas. Lo curioso es que la confirmación de 'John Wick 5' no vaya unida a que esto supondrá el final de la franquicia. Es cierto que las tres primeras entregas se encuentran entre las mejores películas de acción que Hollywood nos haya dado en lo que llevamos de siglo XXI, pero también que llegará un punto en el que no tenga mucho sentido continuar con las aventuras de este asesino profesional.

La noticia ha sido anunciada por Jon Feltheimer, CEO de Lionsgate, con motivo del anuncio de los resultados financieros de la compañía. La franquicia 'John Wick' ha dado muchas alegrías económicas a la empresa -las tres primeras entregas suman una recaudación de más de 580 millones de dólares y cada una de ellas ha recaudado más que la anterior-, por lo que es lógico que hayan destacado sus planes de futuro para ella. ¿Eres fan de estas dos franquicias protagonizadas por Keanu Reeves?, ¿Crees que ambas están conectadas entre sí? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

