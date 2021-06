Katy Perry y otros artistas involucrados en el Pizzagate

Con la reaparición de Anonymous en 2020 la teoría conspirativa de Pizzagate volvió a tomar fuerza, ahora se ha relacionado a famosos como Katy Perry en donde no precisamente son los victimarios sino las víctimas, pero, qué es Pizzagate.

Pizzagate es una red que se dedica a cometer crímenes contra niños donde los miembros de esta organización son personas de la política y el espectáculo. Como se recordará en La Verdad Noticias esta organización ocultista se dio a conocer tras la filtración de correos de Wikileaks donde se habla de ella.

Entonces volvamos a la pregunta cómo está Katy Perry involucrada en el escándalo del Pizzagate ¿era esclava sexual? y sobre todo ¿expuso en sus videos a esta red?

¿Katy Perry expuso la red de pedófilos en sus videos?

Se cree que artistas como Avicil, Kurt Cobain, Chester Bennington, Chris Cornell y Katy Perry fueron algunas de las víctimas, las cuales han tenido secuelas por lo que quienes han intentado alzado la voz fueron silenciados, entonces ¿cómo expuso Katy Perry la red?.

En cuanto a Katy Parry se dice que expuso esta red en sus videos musicales tales como “Last Friday Night”, donde representó a un personaje femenino en su adolescencia tras una fiesta que se salió de control.

En 2017 fue más directa, esto según reacciones de usuarios de redes sociales, donde habló sobre la realidad que presume ser el Pizzagate.

Pero en “Bon Appétit”, los mensajes parecen ser más claros y no han dejado de aparecer mencionando la supuesta red de pedófilos que operan con estos rituales satánicos, los cuales involucran a los niños y niñas para ser violados en este tipo de lugares.

Pero ella no ha sido la única, cantantes como Avicii lo hizo en el 2015 con "For A Better Day" y Justin Bieber a inicios del 2020 con "Yummy".

¿Qué es Pizzagate?

Una red de prostitución infantil operada por una secta.

Se dice existe una teoría conspirativa respecto a Pizzagate el cual usa términos relacionados con la comida, por ejemplo “hotdogs / niños”, “pizza / niñas” o “ice cream / hombre prostituto” para encubrir una red de trafico de menores y prostitución infantil que llega incluso a ser parte de una secta.

Dicha teoría salió en medio de las elecciones presidenciales de 2016, pero como tomó tanto interés que tuvo que ser desmentida por una amplia gama de organizaciones, incluido el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia en Washington, lugar en donde surgió.

Se dice que esta red y secta de prostitución incluye personalidades poderosas de la política así como grandes artistas, los cuales no necesariamente son victimarios sino que además han sido victimas, cuando estos eran pequeños, entre ellos se mencioan a Katy Perry y Justin Bieber.

Un detalle que salió a la luz 2020 fue cuando una pizzería de Washington sufrió un ataque a mano armada donde el ejecutante dijo que quería salvar a los niños que eran esclavizados, algo que Katy Perry había estado mostrando en sus videos.

