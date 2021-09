Katy Perry y Spotify se unen para una experiencia "a color"

Para Katy Perry, la música y el color van de la mano. Desde la exuberante y vibrante paleta de colores de su video musical "Harleys in Hawaii", hasta el algodón de azúcar y el país de las maravillas pastel.

Esto de su éxito de 2010 "California Gurls", es apropiado que Perry se haya asociado con Behr y Spotify para ilustrar visualmente la conexión. que tiene con música y color.

El viernes, Spotify lanzó Music in Color by Behr, un sitio web que el servicio de transmisión de audio y la compañía de pintura debutaron con la ayuda de Katy Perry, quien sorprendió con espectacular figura tras ser mamá, para brindar una representación de audio de sus experiencias a través de algunas de sus canciones más notables.

¿Cómo funcionará el proyecto de Katy Perry?

Katy Perry trabajará de la mano con spotify

La herramienta, que se conecta a la biblioteca de música de Spotify, permite a sus oyentes no solo explorar el color de sus canciones favoritas de Spotify y seleccionar un color de pintura correspondiente del catálogo de Behr, sino que también llevará a los fanáticos en un viaje tecnicolor a través de colores exclusivos que Katy Perry diseñó. para la nueva colección de Behr.

"Creo que es una paleta bastante expresiva", le dijo Perry a Billboard por correo electrónico sobre los colores de pintura que diseñó con Behr. “Mi cabello ha tenido todos estos colores en un momento, y ahora estoy explorando una paleta más neutral y natural en mi vida personal mientras remodelo una casa para ayudar a equilibrar todos los colores que están llegando a mi escenario de Las Vegas muy pronto. "

Las opciones de color de Katy son tan vibrantes como sus videos musicales más grandes que la vida. La colección incluye 12 tonos únicos: Laser Lemon (amarillo brillante), Diva Glam (ciruela rosa), Aztec Sky (azul impactante), Sea of Tranquility (azul marino), Flirt Alert (rojo ladrillo), Just a Fairytale (violeta), Beta Fish (verde en tonos joya), Breezeway (verde cristal de mar), Joyful Orange (mandarina), Glass Sapphire (verde azulado apagado), Bonfire Night (naranja medio-oscuro) y Four Leaf Clover (verde pálido).

Aunque Perry no experimenta sinestesia, es capaz de imaginarse exactamente cómo le gustaría que se viera el universo visual de sus videos en el momento en que su bolígrafo toca el papel. “Casi cada vez que escribo una canción, veo una imagen con ella, ya sea un concepto de video musical completo, o solo algunos colores o una idea para el arte y la apariencia”, explicó.

“Lo visual generalmente viene después de la canción para mí, pero un escenario, espacio o color pueden influir en un estado de ánimo. Por ejemplo, si estoy escribiendo en Hawái es muy vibrante; si estoy escribiendo en una cabaña de troncos en Santa Bárbara es muy acústico; si escribo en Los Ángeles en mi propio estudio, es muy vibrante y, por lo general, optimista ".

Hablando sobre por qué una asociación con Behr y Spotify se sintió natural, la cantante de "Harleys in Hawaii" Katy Perry dijo: "Me encanta la idea de que la gente quiera pintar una habitación del color de su canción favorita, y la herramienta Spotify-Behr ayuda a emular la sinestesia y dale vida ".

