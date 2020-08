Katy Perry y Orlando Bloom planean mudarse a Australia para criar a su bebé

La estrella del pop Katy Perry, de 35 años, dará la bienvenida a su primer bebé con el actor de Piratas del Caribe Orlando Bloom en cuestión de semanas, pero la pareja ya está considerando un gran movimiento. Los famosos enamorados estarían planeando una mudanza a Oceanía.

Durante su matrimonio con su ex esposa australiana Miranda, con quien comparte un hijo de nueve años, Orlando pasó mucho tiempo en Australia. Después de probar la vida al otro lado del mundo, él y su nuevo amor Katy considerarían mudarse allí. Abriendo sobre la reubicación de sus vidas, Orlando le dijo al Daily Express que felizmente levantaría una familia ahí.

"Me encanta allí y me mudaría allí en un instante", dijo. "Estamos a punto de traer un bebé a un mundo realmente único e inusual, entonces, ¿quién sabe? Creo que todos están explorando ideas y opciones para no descartar a Australia. Seguro que está en mi lista de favoritos”, dijo el actor.

"Siempre tuve una afinidad por Australia y los australianos, después de haber estado casado con una". El futuro padre de dos hijos continuó: "Pasé mucho tiempo allí y fue una parte muy importante de mi vida a lo largo de los años". Los tortolitos, que se comprometieron en febrero de 2019, revelaron a través del video musical de la canción de Katy Perry, Never Worn White, que esperaban a su primer hijo juntos.

Katy Perry fue interrumpida por Orlando Bloom distante una transmisión en vivo.��✨ pic.twitter.com/BbS9EjZFtk — Mundial de Música (@mundialdemusica) August 3, 2020

Katy Perry y Orlando Bloom se casarán muy pronto

Katy Pery y Orlando Bloom estaban listos para casarse el invierno pasado, pero su gran día se retrasó para este verano en Japón. Gracias al COVID-19, sus emocionantes planes de boda se vieron obligados a soportar otro retraso, pero esta vez fue por su hija no nacida. A pesar de los contratiempos Katy parece filosófica sobre cuándo eventualmente se casará con la estrella de El Señor de los Anillos, Orlando.

Smile singalong time over @applemusic �� What’s ur fave lyric? �� pic.twitter.com/0SUYxzNtLd — KATY PERRY (@katyperry) August 2, 2020

La cantante de Teenage Dream le dijo a la radio estadounidense: "No puedes planificar más en 2020 porque esos planes siempre se cancelan. Solo queremos dar a luz una niña sana. Todos tenemos que vivir una semana a la vez en este momento". La vida de la amada estrella del pop realmente ha cambiado después de enamorarse de Orlando, dejando atrás malas relaciones y depresiones.