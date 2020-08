Katy Perry y Orlando Bloom compartieron el primer vistazo al cuarto de su bebé

Kary Perry llevó a sus admiradores a su hermosa guardería mientras espera la llegada de su primera hija con su prometido, Orlando Bloom con el nacimiento de la pequeña a unos días.

La estrella del pop de 35 años llevó a sus fanáticos alrededor del cuarto para bebé durante su programa semanal de transmisión en vivo, Smile Sunday, mientras mostraba la habitación de temática rosa.

También sorprendió a los fanáticos con una mirada a un mameluco increíble que está cubierto de rostros de su novio y estrella de Piratas del Caribe, Orlando Bloom.

El cuarto para bebé de Katy Perry

Katy Perry era todo sonrisas mientras estaba de pie en la entrada de la habitación, diciéndoles a sus espectadores: "Hola a todos, les voy a mostrar la habitación de mi bebé".

Katy Perry da primer vistazo al cuarto de su bebé

La cantante mostró un conjunto de ropa de bebé que había colgado en la pared antes de girar para mostrar más de la impresionante habitación infantil. La cuna del bebé se vio en un rincón de la habitación, junto a una mecedora y un closet.

Katy Perry presume preparativos para el nacimiento de su bebé tras posponer boda

Katy Perry dejó su computadora portátil y preguntó a los espectadores si les gustaría ver más atuendos de su hija, antes de revelar un mameluco increíble que tiene la cara del futuro padre estampada.

Katy Perry muestra mameluco con la imagen de Orlando Bloom

Bromeando diciendo que quería "desalojarla" de su cuerpo pronto, Katy Perry dijo que se estaba refiriendo a la bebé como "Kicky Perry" ya que disfruta de momentos animado en su vientre.

¿Katy Perry está lista para ser madre?

Hablando en The Graham Norton Show en mayo, Katy Perry dijo que estaba "aprendiendo a ser madre rápidamente" antes del nacimiento, y agradece la convivencia con sus sobrinos por ello.

A pesar de la pandemia de coronavirus, Katy Perry ha logrado pasar un tiempo con "distancia social" con su sobrino de nueve meses y sobrinas en casa.

"Los niños gravitan hacia mí a través de mi música, así que estoy acostumbrada a ellos [...] ¡Pero no estoy acostumbrado a que me despierten muy temprano en la mañana cuando me miran desde el costado de mi cama!".

