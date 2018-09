Katy Perry y Orlando Bloom cada vez más cerca del formalizar

La pareja de famosos había puesto fin a su relación hace aproximadamente un año, sin embargo aparecieron en una gala en Mónaco juntos, lo que podríamos traducir a una “reconciliación oficial”

Desde abril de este año Katy Perry y Orlando Bloom retomaron su relación después de varias intermitencias a lo largo del 2016 que inicio su relación. Hace aproximadamente año y medio hicieron oficial su ruptura pero al parecer recientemente hicieron oficial su regreso definitivo en “Gala for the Ocean” en la Ópera de Montecarlo, Mónaco.

Su regreso a la alfombra roja sucede después de que un amigo de Bloom le contara a una famosa revista, que “las cosas se pusieron más serias entre la pareja.”

"Orlando está bien. Él está muy feliz con Katy. Este ha sido un año increíble para su relación. Era como si tuvieran que separarse y volver a estar juntos para llegar a este punto. Orlando está muy entusiasmado con su vida con Katy. Definitivamente parece que podrían tener un futuro juntos", dijo el amigo de Bloom. Orlando Bloom y Katy Perry

Recordemos que Katy tiene 33 años y Orlando 41. Ambos decidieron iniciar una relación en 2016 después de que se les viera feliz en una fiesta de los Golden Globes, pero desafortunadamente a un año de haber iniciado, la pareja decidió terminar su relación sentimental en febrero de 2017. Sus representantes lo confirmaron. En esa entonces, Katy dijo publicó:

“Nadie es una víctima o villano".

Sin embargo los rumores de una reconciliación comenzaron a principios de este año, tras haber pasado juntos unas increíbles vacaciones en las islas Maldivas. En marzo, visitaron Praga y luego Tokio, donde Katy comenzó la etapa asiática de su Witness World Tour. Él estuvo en el concierto y Katy le dedicó la canción de amor "For Me You See".

En ese momento, otra fuente dijo…

"Orlando y Katy son geniales. Están saliendo nuevamente exclusivamente y las cosas parecen ser más serias. Los dos están entusiasmados y no quieren esconderse, pero al mismo tiempo están tratando de mantener la privacidad también. Es obvio que ambos se echaron de menos después de su separación. Su relación parece más fuerte ahora"

Al parecer todo indica que Katy Perry y Orlando Bloom ya no esconderán su amor lo que quizá los lleve al siguiente paso.