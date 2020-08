¡Katy Perry tendrá dos bebés! Así lo anunció la famosa

Katy Perry está en boca de todos, no solo por su increíble talento, sino porque la famosa está a punto de dar a conocer a sus dos bebés, y es que pareciera que el embarazo de la famosa es eterno, pero la realidad es que este le ha dado la oportunidad de seguir trabajando en su música más inspirada que nunca.

Recientemente la cantante de “The one that got away” hizo sorpresivas declaraciones al anunciar que este mes va a dar a luz a dos bebés, pero no es que vaya a tener gemelos, sino que ambos “hijos” de esta famosa son diferentes, pues bien, uno de ellos es la hija que espera junto a Orlando Bloom y que se está tomando su tiempo.

Pero el otro bebé de Katy Perry nace el 28 de agosto, y se trata de su álbum llamado Smile, el cual llegará con nuevas canciones para que los fans de la cantante puedan disfrutar, de hecho el fandom ha declarado que esta es la mejor noticia que han recibido este año.

Katy Perry enseña el cuarto de su hija

A principios de esta semana la cantante realizó un tour por la habitación de su bebé que aún no tiene un nombre definido, pero que pronto llegará a este mundo, para disfrutar de una vida en familia junto a la galardonada cantante y su papá el actor de Piratas del Caribe, Orlando Bloom.

La habitación la pudimos ver pintada de color rosa, sin embargo, para esta famosa también es muy importante que su hija sea quien quiera ser, por ello mostró ropa también con la temática de bandera LGBT.

No podemos esperar más para que Katy Perry nos dé a conocer sus dos nuevos bebés, pues pese a la pandemia por Covid-19, la felicidad de la cantante nos ha llenado de esperanza este año ¿Cómo crees que se vaya a llamar la hija de la cantante?.