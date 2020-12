Katy Perry se hizo pasar por una famosa actriz para entrar gratis a los bares/Foto: El Universal

El video musical “Not the End of the World” nos regaló uno de los momentos más icónicos del espectáculo, ya que por primera vez Katy Perry y Zooey Deschanel admitieron el gran parecido que tienen entre ellas; incluso “los extraterrestres” confundieron a ambas artistas.

Katy invitó a Zooey a protagonizar su más reciente video, y al hablar con ella en una entrevista por videollamada, la prometida de Orlando Bloom le confesó a la famosa actriz que hace algunos años (18, para ser exactos), ella se hacía pasar por Deschanel.

Y es que la cantante de “Smile” reveló que cuando inició su carrera musical no tenía el suficiente dinero como para poder ir a fiestas y lugares costosos. Pero, al darse cuenta que era confundida con Zooey Deschanel, quien en ese momento era muy popular por sus actuaciones, entonces aprovechó la oportunidad.

Katy Perry aprovechó que se parecía a Zooey Deschanel

En más de una ocasión, Katy fingió ser Zooey para poder entrar gratis a los bares y clubes nocturnos de Estados Unidos. Aunque la cantante de 36 años admitió que no se siente muy orgullosa de haber hecho eso, Deschanel no lo tomó a mal.

Incluso la reconocida actriz de “New Girl” afirmó que ella ya sabía que “una chica llamada Katy” se hacía pasar por ella, y que al conocerla y darse cuenta que era muy hermosa, se alegró de saber que otras personas la consideraban bonita.

Zooey y Katy se volvieron buenas amigas cuando se conocieron, aunque en ocasiones muchos fans creen que son familiares o incluso la misma persona/Foto: People

Recordemos que Katy Perry alcanzó un éxito musical internacional gracias a sus canciones como “I Kissed a Girl” y “Hot N Cold”. Sin embargo, dejó atrás su famosa cabellera morena para optar por una melena rubia, y así ya no es tan confundida con Zooey.

Te recomendamos leer: Katy Perry grabó una nueva canción dedicada a su hija con Orlando Bloom

¿Confundiste a Zooey Deschanel con Katy Perry en algún momento?, ¿Crees que sí se parecen mucho estas artistas? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.