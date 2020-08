Katy Perry se convierte en un payaso triste para el nuevo video de “Smile”/Foto: Daily Mail

Katy Perry estrenó el alegre video musical de "Smile" este viernes (14 de agosto), después de estrenar inicialmente el clip en Facebook. En el video dirigido por Matthew Cullen, la estrella del pop embarazada se engancha a un videojuego inspirado en el circo que descubre mientras deambula por su casa en busca de pastel.

"Pero cada lágrima ha sido una lección/ El rechazo puede ser la protección de Dios/ Un largo y difícil camino para obtener esa redención/ Pero no hay atajos para una bendición/ Sí, estoy agradecida/ Táchalo, cariño, estoy agradecida/ Tengo que decir realmente ha pasado un tiempo/ Pero ahora recuperé esa sonrisa/ Sonrisa", canta en la canción exuberante, transformándose mágicamente en una versión de la vida real de su personaje de Sad Clown a medida que avanza en el juego.

Finalmente, la imagen termina con la cantante rompiendo felizmente el pastel en su cara después de vencer al jefe final con un movimiento similar en la pantalla.

Smile de Katy Perry retrasó su lanzamiento

El clip llega el día en que se suponía que el quinto álbum de estudio de Perry, también llamado Smile, se lanzaría originalmente a través de Capitol Records. Citando "inevitables retrasos en la producción", la estrella del pop reveló a través de Twitter a fines del mes pasado que el LP está listo para llegar a los estantes y minoristas digitales el 28 de agosto.

Recordemos que Katy hace unos meses anunció que estaba embarazada de su prometido Orlando Bloom con el videoclip oficial de su canción "Never Worn White", ahora sólo faltan unos días para que la bebé llegue al mundo/Foto: Revista Clase

Como continuación de Witness de 2017, el próximo disco de estudio de Perry también incluirá el sencillo principal "Daisies", así como sus lanzamientos de 2019 "Never Really Over" y "Harleys in Hawaii".

Los singles adicionales de 2019 de la jueza de American Idol, "Small Talk" y "Never Worn White" también se incluirán como pistas adicionales en la "edición de fans" del álbum. Mira a Perry haciendo el payaso en el video "Smile" a continuación.

Katy está a tan solo unos días de convertirse en madre por primera vez, por lo que sus fans esperan que después de tener a su hija y de que pase la pandemia, la cantante se dedique a la promoción de su nuevo álbum. ¿Te gustó el nuevo video musical de Smile?