Katy Perry salió a las calles disfrazada para fomentar el voto en EE.UU.

Este martes 3 de noviembre se realizan las elecciones de Estados Unidos 2020 y diversas celebridades han presumido en sus redes sociales el momento de su voto, una de ella fue Katy Perry quien portando inusual disfraz invitó a realizar el voto.

La estrella del pop salió a las calles de Los Ángeles con un disfraz de pegatina gigante de "Yo voté" para alentar a sus compañeros angelinos a ir a las urnas.

En el divertido clip, Katy Perry usa el enorme tocado, una máscara quirúrgica azul y un suéter de color crema de ganchillo mientras saluda a los autos y grita a los conductores: "¡Vayan a votar!"

Más tarde, la estrella del pop cruzó la calle hacia una licorería, donde tuvo algunos problemas para encajar su gigantesco disfraz a través de la puerta de la tienda.

"¡Mañana es el día de las elecciones! Dile a tu mamá, dile a tu papá, dile a los completos extraños en la calle que #Votenow”,subtituló la publicación en Instagram junto con algunas letras de la canción del álbum Smile. Fin del mundo."

La divertida publicación recibió miles de likes y comentarios agradeciéndole por el compromiso en estas elecciones

Katy Perry sorprende en las elecciones

No es la primera vez que la artista se pone el atuendo excéntrico y cívico. Ya que como dimos a conocer en La Verdad Noticias, una semana antes del día de las elecciones, compartió otro video con el disfraz mientras se dirigía a la urna para emitir su propio voto.

"¡Solo una semana hasta el día de las elecciones! ¡Vote ahora!...Hazlo por la etiqueta (la democracia)”, escribió la cantante en el hora.

La recién madre de Daisy Bloom, ha sido una participante abierta durante el ciclo electoral de 2020, co-encabezando el concierto de Rock the Vote's Democracy Summer 2020 junto con Black Eyed Peas, uniéndose a la campaña Get Out the Vote de Planned Parenthood.

Incluso Katy Perry compartió sus propios anuncios de servicio público sobre la importancia de la votación anticipada en las redes sociales.