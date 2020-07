Katy Perry rompe con la ilusión: Jennifer Aniston NO será la madrina de su bebé/Foto: People y Stylist

Katy Perry ha abordado el rumor muy publicitado de que su amiga Jennifer Aniston será la madrina de su bebé. La cantante de Smile, de 35 años, se está preparando para dar la bienvenida a su primer bebé, una niña, con su prometido Orlando Bloom, y los fanáticos se volvieron locos después del rumor sobre ella y Jen.

En declaraciones a The Kyle and Jackie O Show de KIIS FM este lunes, la futura madre dijo que Jennifer, de 51 años, encontró divertido el rumor. Katy explicó: "Nos envió un mensaje de texto, porque somos amigables con ella, y Orlando es uno de sus buenos amigos. Y estábamos como guau, este es un rumor salvaje".

Agregó: "Dios sabe que ha dicho todo sobre ella. Es un rumor divertido. Pero no, no tenemos idea de dónde vino". Katy dijo que el rumor es "un producto de los medios de comunicación e Internet", y dijo que "definitivamente no debes creer todo lo que lees".

Durante la cuarentena, la estrella de Friends, Jen, ha sido un gran apoyo para Katy y el actor Orlando de 43 años.

A pesar de que Jennifer se ha vuelto amiga cercana de Katy y Orlando, no será la madrina de su hija; la actriz continuará teniendo como ahijada a Coco Arquette, hija de Courteney Cox/Foto: In Style

Katy y Jen, madrina de Coco, la hija de la coprotagonista de Friends, Courteney Cox, han sido amigas por casi una década, pero Orlando sigue siendo el que está más cerca de Jennifer.

Katy Perry muy pronto conocerá a su bebé

Cambiando de marcha a su embarazo, Katy admitió que está "hinchada en todas partes" mientras se prepara para recibir a su bebé en unas pocas semanas. "Voy a pesar 190 libras. Soy grande. Todo está hinchado. Mis manos están hinchadas. Mis pies están hinchados. Estoy en sandalias, lo que sea".

La semana pasada, Katy reveló el apodo adorable que llama a su hija por nacer. Hablando sobre el nombre, Katy dijo en una entrevista a Fleur East en Hits Radio Breakfast que ha estado llamando a su niña: "Kicky Perry.”

"Me encantan los juegos de palabras, pero estoy muy activa en este momento y, ya sabes, mis médicos dicen '¡Mantente activa, eres buena para eso niña!' Y entonces he estado bailando, he estado cantando mucho”, confesó la cantante.

También te puede interesar: Katy Perry PIERDE otro gran ser querido en su vida ¡Está destrozada!

Perry se convertirá en madre por primera vez, mientras que Orlando tiene un hijo de nueve años, Flynn, con su ex esposa Miranda Kerr. La cantante de Teenage Dream y el actor de Piratas del Caribe tienen una lista de nombres para su hija por nacer, pero la cantante dijo que no la nombrarán hasta que ella nazca.