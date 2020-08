Katy Perry revela su canción favorita en “Folklore” de Taylor Swift ¿Cuál será?

Katy Perry detalló su largo camino de regreso a la felicidad y la creación de su próximo álbum, "Smile" en una nueva nueva entrevista con Los Angeles Times del pasado miércoles 12 de agosto.

En la entrevista, la embarazada estrella del pop habló sobre cómo su decepción con la actuación de su álbum de 2017, "Witness", la puso en el camino hacia una depresión en espiral y un eventual renacimiento creativo.

"Creo que el universo estaba como, 'OK, está bien, comamos un pastel humilde aquí. Mis pensamientos negativos no eran geniales. No querían planificar un futuro. También sentí como si pudiera controlarlo diciendo, 'Tendré la última palabra si me lastimo o hago algo estúpido y te lo mostraré', pero en realidad, ¿a quién estaba mostrando?", dijo Katy Perry al periódico.

Según Sia, quien también fue entrevistada para la historia, su amiga y compañera estrella del pop, Katy Perry tuvo un "colapso real" luego de que "Witness" no alcanzara las alturas estratosféricas de sus récords anteriores que encabezaron las listas de éxitos como "Teenage Dream" de 2010 y "Prism" de 2013.

"Ella está en el escenario con 10 piruletas confitadas, payasos y bailarines, vendiendo el sueño, la alegría, la felicidad, y eso es realmente difícil a veces cuando uno mismo no lo siente. Sabía que era motivada y ambiciosa, eso estaba claro desde el principio. Pero no me di cuenta de que ella dependía tanto de esa validación para su bienestar psicológico. Dijo "Me siento perdida". Creo que fue una gran patada en su ego, pero fue lo mejor que le pudo haber pasado, de verdad, porque ahora puede hacer música por el gusto de hacerlo. Conseguir el número uno no hace nada por tu interior".

La canción favorita de Katy Perry en "Folklore"

Katy Perry está más enfocada en apoyar y animar a sus compañeras estrellas pop femeninas en lugar de caer en las dinámicas de competencia y malicia entre ellas.

De hecho, durante la charla, enumera "Rare" de Selena Gomez, "Manic" de Halsey, "Chromatica" de Lady Gaga y "Folklore" de Taylor Swift como un cuarteto de álbumes que actualmente tiene en repetición, y se han consolidado como sus favoritos del momento.

Katy Perry revela los álbumes de artistas mujeres que más escucha al momento

El pasado 24 de julio, Taylor Swift lanzó de manera sorpresiva su octavo álbum de estudio, "Folklore", el cual cuenta con 16 temas musicales encabezados por "Cardigan" como el primer sencillo oficial del disco.

Al respecto, Katy Perry reveló que "My Tears Ricochet" como un favorito personal del nuevo álbum de Taylor Swift.

En cuanto a su propio álbum, que llega el 28 de agosto a través de Capitol Records después de múltiples retrasos debido a la pandemia de coronavirus, Katy Perry dijo que ha dejado de presionarse para recrear los días de la era de "Teenage Dream" cuando ganó cinco sencillos consecutivos No. 1.

"Estoy agradecida de no haberme enterado de lo intenso que es estar al rojo vivo durante 10 años", concluyó. "Porque he tenido todos los números, cariño. Aún establezco esos récords, cariño. Háblame cuando hayas hecho eso. ¿Necesito seguir tocando esa campana, o puedo empezar a tocar a otros?".

¿Estas de acuerdo con la canción elegida por Katy Perry? Dinos en los comentarios cual es tu sencillo favorito de "Folklore" de Taylor Swift.