Katy Perry revela que no se casó con Orlando Bloom por una TERRIBLE enfermedad

Katy Perry es una de las estrellas más populares del momento, pues ha sabido mantenerse vigente a pesar de que cada día hay más estrellas de diferentes géneros, posicionándose como una de las favoritas de los fans.

Además de su música, también es reconocida por sus escándalos, pues en los últimos meses pues ha estado envuelta en mucha polémica como en su presentación en el Jingle Ball, donde se burló de las fans de BTS.

Ahora la famosa Katy Perry vuelve a preocupar a sus fans con su última declaración, con la cual reveló que no ha podido consumar su romance con Orlando Bloom por una terrible enfermedad.

Como podemos recordar, antes de comprometerse con Orlando Bloom, Katy Perry acabó de manera desastrosa su matrimonio con el actor Russel Brand, el cual fue un seceso traumático que la dejó realmente dañada.

Aparentemente, aunque ya se encuentra estable, este hecho le ha impedido poder pasar de pagina, pues reveló que existen cosas que aun le afectan demasiado y esto la detiene para continuar con su vida al 100%.

"Me deprimí y no quería levantarme de la cama, en el pasado, pude superarlo, pero esta vez sucedió algo que me hizo caer por muchos tramos de escaleras. Realmente tuve que emprender un viaje de salud mental”.