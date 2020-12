Katy Perry recibe un regalo increíble de Taylor Swift antes de Navidad

Las legendarias rivales Katy Perry y Taylor Swift dejaron de lado sus diferencias en 2019, pero 2020 las ha acercado aún más que antes, y esta última ha colmado de elogios y devoción a Katy por su nuevo logro musical.

La cantante de Evermore mostró su admiración por el video más reciente de Katy, “Not the end of the World”, con un tweet: "THIS IS GENIUS". Taylor también sorprendió a Katy en septiembre cuando le envió otro regalo, una manta de bebé personalizada.

THIS IS GENIUS pic.twitter.com/NshAzSYA71 — Taylor Swift (@taylorswift13) December 22, 2020

"La señorita (Daisy Dove) adora su manta bordada a mano de la señorita @taylorswift. Espero que sea una que ella guarde durante años hasta que se convierta en una adolescente", escribió la cariñosa madre en una publicación de Instagram.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, las cantantes han estado más unidas desde que se reconciliaron en 2019. Y Taylor Swift tiene razón. El épico video de Katy, que lanzó el lunes, es una obra genial e incluso cuenta con dos invitados muy especiales.

Taylor Swift presumió el nuevo video de Katy Perry

En el video épico, Katy Perry lleva a su hija Daisy a dar un paseo soleado y pasa junto a su doble, (con la que es confundida muy a menudo) la actriz Zooey Deschanel, quien se encuentra sentada en un banco del parque.

La trama del video que enamoró a la intérprete de "Folklore" es la siguiente: los extraterrestres han estado buscando a Katy y creen con entusiasmo que la han encontrado, pero se concentran en Zooey en su lugar, sonriendo a la actriz, en lugar de a la cantante.

Se puede ver a Katy empujando su adorable cochecito con el tema de Minnie Mouse con su hija Daisy adentro. En el clip se puede ver a Katy caminando junto al banco en el que está Zooey mientras deja caer el osito de peluche de Daisy.