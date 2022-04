Katy Perry, ¿quiere volver a ser mamá?, ella lo revela

Entre las noticias más actuales de Katy Perry, está que, recientemente, respondió sin rodeos a la pregunta de si desea volver a ser mamá en el corto o mediano plazo; a lo que dejó claro que solo tiene en su cabeza sacar el máximo partido a la residencia de conciertos en la que está inmersa estos días en Las Vegas.

La estrella de la música, quien tiene a su hija Daisy Dove con su actual pareja, el actor Orlando Bloom, adelantó que, una finalizados sus conciertos, lo que ocurrirá en agosto a menos que decida ampliar las fechas de su estancia, la intérprete no descarta ponerse manos a la obra para darle un hermanito o hermanita a su niña.

"Estoy en Las Vegas, y no puedo hacer un show con algo dentro de mi barriga... Especialmente un ser humano", bromeó la artista californiana.

En conversación con Entertainment Tonight, detalló que su pequeña "traviesa, ya corre, dice 'Te quiero', colorea y lleva coletas".

¿Recuerdas a Katy Peery en el Super Bowl?

Katy Perry tuvo un exitoso show de medio tiempo en el 2015.

Cabe recordar que fue Katy Perry quien sorprendió a los espectadores del Super Bowl 2022 con su costoso atuendo, en esta ocasión eligió el color marrón, complementó su look con un bolso valorado en miles de dólares.

Y es que, se sabe que Katy Perry tuvo un exitoso show de medio tiempo en el 2015, el cual forma parte de los tres más vistas en la historia de este evento.

¿Cómo se llama Katy Perry en la vida real?

Katheryn Elizabeth Hudson (Santa Bárbara, California, 25 de octubre de 1984), más conocida por su nombre artístico Katy Perry, es una cantante, compositora, actriz, empresaria y modelo estadounidense, que saltó a la fama en 2008 con «I Kissed a Girl» y «Hot N Cold» de su álbum debut One of the Boys.

