Katy Perry quiere volver a los escenarios ¡A las semanas de dar a luz!

Katy Perry, una de las estrellas del pop más populares del momento, podría estar a punto de convertirse en madre, pero insiste en que su primer bebé no le impedirá salir de gira y presentarse en los escenarios del mundo.

La cantante de Part Of Me, que se espera dé a luz a su hija en cualquier momento, reveló que quiere volver al escenario promocionando el próximo álbum, "Smile" ya en enero.

Katy Perry de 35 años, dijo: "Me gustaría decirles que tengo un plan inamovible, pero, ya saben, no lo tengo porque no tenemos idea de cómo les va a ir durante el invierno. Creo que las cosas se aclararán un poco en enero / febrero.

“Mi esperanza es estar de vuelta en algún tipo de escenario el próximo año con seguridad".

Katy Perry no quiere conciertos virtuales

Katy Perry también les dijo a los radioescuchas que cree que los programas y conciertos virtuales ya son historia antigua, aunque la pandemia de coronavirus no ha sido totalmente controlada.

Ella bromeó: "No podemos seguir haciendo estos Zooms, muchachos. Un enlace de Zoom más y me voy a romper. Me voy a disfrazar como un enlace de Zoom para Halloween. Eso es aterrador".

Katy Perry prepara gira por el lanzamiento de su quinto álbum de estudio

Esta semana, Katy Perry también insinuó que pronto se dirigirá a Japón, el lugar de su boda con el actor de Hollywood Orlando Bloom, que se pospuso debido a la crisis de COVID-19.

Cuando se le preguntó dónde le gustaría ir primero después de que se levantaran las restricciones, Katy Perry dijo: “Soy una gran amante de Japón. Eso sería sorprendente. Me encantaría volver al Reino Unido, Australia, Brasil. Solo extraño las aventuras".

Katy Perry se niega a revelar el nombre de su bebé por nacer, pero dijo: "Tengo tres opciones, y dos de las opciones son neutrales".

Te puede interesar: Katy Perry pospuso su boda por segunda vez tras acercarse su fecha de parto

¿Crees que Katy Perry deba volver a los escenarios al poco tiempo de dar a luz? Dinos que piensas en los comentarios.