Katy Perry presume cómo creó la portada del álbum Smile en el MV de “Teary Eyes”

Katy Perry les está dando a los fans una mirada detrás de escena de la divertida sesión de fotos de la portada del álbum de su nuevo álbum, Smile.

El viernes (4 de septiembre), la estrella del pop de 35 años compartió el video musical de su nueva canción "Teary Eyes", que presenta tomas descartadas de la cantante literalmente haciendo payasadas durante la sesión de fotos para la portada de Smile, por Christine Hahn.

"Detrás de la sonrisa de la sesión de la portada del álbum: antes de saber que iba a tener un álbum, quería hacer una sesión de fotos que encapsulara el viaje hacia la alegría pura", escribió Perry en un adelanto del video "Teary Eyes" en Instagram. "Gracias @christinehahn por ejecutar mi visión".

En el clip de tres minutos de "Teary Eyes", se ve a Perry bailando en el set con el mismo traje de payaso a cuadros azul y blanco de gran tamaño y la nariz roja que se usa en la portada de Smile.

El video también muestra a la cantante descansando en un sofá con múltiples cubiertas y recibiendo un pastel de crema batida en su cara.

Katy ha demostrado estar muy contenta por su nuevo bebé y el éxito de su disco. La cantante había estado compartiendo con sus fans los mejores momentos de su embarazo mientras promocionaba su nuevo álbum/Foto: Odi O'Malley

Katy Perry ahora tiene dos nuevos “bebés”

Perry presentó Smile, su quinto álbum de estudio, el 28 de agosto, pocos días después de dar a luz a su primera hija, Daisy Dove, con su prometido Orlando Bloom.

Desde entonces, ha lanzado videos de canciones como "Cry About It Later", "Champagne Problems", "Tucked", "What Makes a Woman" y otras. Mira el video de Perry para "Teary Eyes" a continuación.

La cantante y el actor ahora son unos felices padres, y aunque no han compartido más información sobre la nueva bebé, Katy si ha estado haciendo promoción de su nuevo álbum, el cual era uno de los más esperados por el público. ¿Te han gustado las nuevas canciones del disco de Katy Perry?