Katy Perry presente en lamentable momento que atraviesa Orlando Bloom

Katy Perry no abandona a Orlando Bloom ahora que atraviesa un lamentable momento

Orlando Bloom, es un actor que siempre se muestra bastante jovial y carismático, pero este jueves público un hecho triste en redes sociales, puesto que habló sobre el inminente fallecimiento de su querida abuela Dorrie, quien casi tiene un siglo de vida y ha mostrado un deterioro lamentable en los últimos meses.

El emotivo mensaje a su abuela Dorrie

"98 años y me alegro muchísimo de haber formado parte de ellos y, mientras estoy aquí tumbado pensando en que muy pronto nos dejará, quizá antes de despertarme rezaré, sonreiré, derramaré una lágrima o dos en memoria de los almuerzos de domingo con su Yorkshire pudding (preparaba el mejor que he probado nunca) y patatas asadas y alubias de su huerto y nuestras tonterías y los paseos por el campo y junto al canal y las chaquetas de punto que nos tejía y su amor y su historia. Me siento muy agradecido por mi abuela Dorrie. Te quiero"

El mensaje fue compartido en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías en donde aparece con sus querida abuela y dándose afectos.

Bloom dándole cariños a su abuela Dorrie

Con el mensaje el actor no busca ser presuntuoso, sino difundir el valor de los momentos importantes en la vida y sobre todo, a las personas que queremos y tenemos a nuestro alrededor, en lugar de angustiarse ante un acontecimiento como la muerte que no deja de resultar una parte más de la vida.

La actitud positiva de Bloom ante el desgastante momento

Orlando y Katy

A pesar del fuerte momento por el que está atravesando, se ha mantenido estable, aunque no se encuentra del todo solo, puesto que la cantante Katy Perry sabe que el actor está en una etapa emocional complicada y se hace presente para apoyarlo, por lo que le ha escrito entre los comentarios:

"Te quiero, ángel"