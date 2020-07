Katy Perry orgullosa de Orlando Bloom por ser “un verdadero héroe” en The Outpost

Katy Perry, la estrella del pop de 35 años visitó Instagram el sábado (4 de julio) para compartir un avance del drama de guerra, donde Orlando Bloom interpreta a un soldado estadounidense que lucha contra combatientes talibanes en Afganistán.

"Hay muchas maneras de celebrar el #FourthOfJuly y una forma es celebrar las historias de los increíbles hombres y mujeres que protegen nuestras libertades todos los días", escribió Katy Perry, agregando un enlace a la película en Apple TV.

"Estoy muy orgullosa de @orlandobloom por interpretar a un verdadero héroe. ¡Mira su increíble papel en @theoutpostmovie, hoy!"

Orlando Bloom también esta orgulloso de Katy Perry

Tras une breve ruptura, la pareja retoman su relación y se comprometen en 2019

Orlando Bloom, quien estuvo en cuarentena con su futura esposa embarazada durante la pandemia de coronavirus, recientemente expresó que la fuerza de la estrella del pop lo dejó impresionado.

"Aparte de la barriga gigante, no sabrías [que está embarazada]", dijo recientemente a Associated Press. "Obviamente, ella es una fuerza de la naturaleza, como todos sabemos. Pero ha sido realmente impresionante. No hay quejas. Simplemente se trata de eso".

Katy Perry sorprendió al mundo con su embarazo a principios de marzo al presentar su panza en el video musical de su canción "Never Worn White".

La estrella del pop y el actor se comprometieron el día de San Valentín en 2018.