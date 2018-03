Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ¡Katy Perry llega a una boda sin ser invitada!

No todos los días te casas, y no todos los días una celebridad se aparece sin ser invitada en tu fiesta.

Pero eso es exactamente lo que le sucedió a una pareja de St. Louis en la recepción de su boda durante el fin de semana.

Pues de pronto, en su día mágico, apareció Katy Perry ¡¿eh?!

Resulta ser que ¡Katy Perry llega a una boda sin ser invitada! en el hotel Four Seasons en St. Louis donde se hospedaba.

La novia Hayley Rosenblum y el novio Blonie Dudney estaban celebrando cuando la cantante Katy Perry se presentó en la fiesta.

A la cantante se le antojó unirse a la fiesta y mandó a personal del hotel a preguntarle a los recién casados si tenían inconveniente.

Ante tal petición Blobie Dudney y Hayley Rosenblum dijeron no y ella hizo acto de presencia.

Los invitados dicen que Perry llegó al final de la recepción y bailó con los invitados durante unos 10 minutos.

No obstante, Katy se llevó a todo su equipo, estamos hablando de alrededor de 4 bailarines.

#VIDEO | @katyperry at a wedding in Saint Louis a couple of days ago pic.twitter.com/QPqcu3fzPK