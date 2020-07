Katy Perry grabó una nueva canción dedicada a su hija con Orlando Bloom

Katy Perry se prepara para lanzar su sexto álbum de estudio, "Smile" y le da la bienvenida a su primer hijo con su prometido, Orlando Bloom. Es mucho a la vez, pero como Katy le dijo a los fanáticos esta semana, se siente "empoderada" por haber podido crear nueva música mientras crea una nueva vida.

Durante una "Sesión de celebridades virtuales" en SiriusXM Hits 1 el martes 28 de julio. Cuando se le preguntó qué nueva canción de "Smile" está más emocionada de que su futura hija escuche, explicó que la última canción del álbum, "What Makes a Woman", en cierto modo está dedicado a su bebé.

"Smile" de Katy Perry saldrá el 28 de agosto

"Es una canción sobre cómo vas a tener dificultades para medir lo que realmente hace a una mujer porque las mujeres son muchas cosas", explicó Katy, según JustJared. "... Y las mujeres son tales camaleones, tan adaptables, tan maleables y transformadoras, y pueden manejar el peso del mundo sobre sus espaldas y hacerlo todo con tacones y hacer que parezca bastante fácil a veces", continuó.

"Me siento muy capacitada para crear una vida y ser una mujer trabajadora mientras lo hago"

"Es como, quiero decir, es como si pudieras crear extremidades mientras promocionas un disco, ¡hola! Me siento bien, siento que tengo un mucha energía, me siento realmente bendecida con mi cuerpo y tengo mucho amor por lo que hago... así que 'What Makes a Woman' será una canción que se dedicará en secreto a ella".

Katy Perry y Orlando Bloom se han convertido en una de las parejas de Hollywood más amadas por los fans y sin duda alguna todos están en la espera del nacimiento de la bebé ¿crees que será parecida al guapo actor o a la hermosa cantante?