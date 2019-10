Katy Perry festeja su cumpleaños luciendo un atuendo playero ¡Qué encantos!

Una de las cantantes favoritas es Katy Perry, pues desde sus comienzos en el mundo de la música ha logrado sorprender a sus fans con sus grandes temas consiguiendo la fama en su primer álbum titulado "One Of The Boys" que fue lanzado en el año 2018.

La novia de Orlando Bloom ha tenido se ha distinguido por tener un estilo único, pues en cada nuevo lanzamiento de sus álbumes ha impactado con sus drásticos cambios de looks, luciendo el color de cabello algo extravagante al igual que su vestuario, sin embargo, el noviazgo que inició con el famoso actor ha logrado que la cantante optara por lucir una imagen más seductora.

Cabe mencionar que la cantante hace unos días lanzó un nuevo tema en las plataformas digitales, hasta el momento la canción lleva millones de visualizaciones en YouTube y miles de comentarios de sus admiradores.

La famosa cantante Katy Perry, no perdió la oportunidad de sorprender a sus fieles admiradores con una impactante fotografía, pues en muy pocas ocasiones la famosa comparte imágenes de sus curvas, sin embargo, decidió consentir a sus fans debido a su cumpleaños; la famosa cumplió 35 años de edad y decidió celebrarlo presumiendo sus encantos en traje de baño.

Katy Perry comparte atrevida fotografía en Instagram

La atrevida fotografía que compartió Katy Perry llamó la atención de más de 448 mil seguidores, quienes quedaron fascinado al ver a la cantante lucir sus curvas con un atrevido traje de baño, mientras que algunos fans le enviaron mensajes de buenos deseos por haber cumplido 35 años de edad.

