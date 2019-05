Katy Perry estrena su nuevo tema: ‘Never Really Over’

¡Katy Perry está de vuelta!

La californiana, que hace unos meses nos sorprendió con 365, acaba de anunciar que este viernes, 31 de mayo, lanza un nuevo single titulado: Never Really Over.

Fue ella misma, a través de su cuenta de Instagram quien dio la noticia, adjuntando la increíble imagen que fungirá como la portada de la canción.

Aún no se sabe cómo se llamará el próximo y quinto disco de Katy Perry, sin embargo, expertos en música creen que la cantante volverá a sus orígenes poperos luego de explorar en el género dance.

Cabe recalcar que Perry, no ha lanzado nada propio desde el 2017. Actualmente se le vio colaborando con el DJ Zedd y el reggaetonero Daddy Yankee, además de haber participado para distintas campañas.

Si eres mega fan de Katy Perry, no esperes más y se de los primeros en escuchar su nuevo éxito, pues ‘Never Really Over’ ya se encuentra en preventa en línea.

