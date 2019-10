Katy Perry estrena nueva canción este MIÉRCOLES ¡Super Cool!

Todo parece indicar que la famosa cantante de género pop, Katheryn Elizabeth Hudson, mejor conocida como Katy Perry se pondrá setentera con este nuevo sencillo musical, así lo confirmó con su publicación en Instagram, donde dejó saber de la fecha de estreno de su nueva canción para el día de mañana miércoles 16 de octubre del 2019.

En la portada de su nuevo sencillo "Harleys in Hawaii" podemos verla un atuendo ajustado, adornado con flores y estampado de cebra. En su cabellera rubia luce una diadema, finalmente se le muestra encima de una motocicleta, muy al estilo ‘Grease’.

La fecha “10.16.19” es lo único que tiene escrito en su publicación junto con el emoji de una flor en referencia a los años 70’s, recurriendo en un estilo ‘pin-up’ utilizando mucho los colores pasteles rosados en cuanto al póster de su nuevo sencillo musical.

Según el Universal los fanáticos de Katy Perry ya crearon tendencia con el nombre de su sencillo “Harleys in Hawaii", pues su primer publicación del día lunes ya tiene más de 59 mil me gusta en Twitter, seguido de más de 13 mil retweets a pocas horas de su lanzamiento.

Katy Perry resurge tras el vergonzoso tema polémico en plagio de un rap cristiano quienes la demandaron por más de 2 millones de dólares por haber usado su su tema en su sencillo “Dark Horse”, no todo es malo porque la cantante respondió abonando más de 550 mil dólares y el resto siendo pagado por su sello discográfico Capitol Records.

Aunque esta no es la primer vez que la cantante utiliza un estilo vintage en uno de sus sencillos, es sin duda uno que le queda de maravilla, en él Katy Perry luce un look muy sensual al estilo Vaselina. ¿A poco no quieres verla montando la motocicleta?

