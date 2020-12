Katy Perry estrena el álbum “Cosmic Energy” durante inusual evento astronómico/Foto: Daily Mail

Este 21 de diciembre se llevará a cabo un sorprendente evento astronómico natural, después de 800 años, los planetas Júpiter y Saturno nuevamente se acercarán tanto que tendrán una apariencia de un doble planeta. Dicha conjunción podrá ser visible en todas partes del mundo si las condiciones del clima lo permiten.

Para conmemorar este extraordinario suceso astronómico, la cantante Katy Perry decidió estrenar su nuevo álbum “Cosmic Energy”, el cual recopila seis canciones importantes del pasado como Not the End of the World o This Moment.

Como te relatamos en La Verdad Noticias, Katy estrenó en agosto su disco “Smile”, que tuvo grandes éxitos musicales y dejó muy contentos a los fanáticos. Sin embargo, la cantante junto con su prometido Orlando Bloom se convirtieron en padres hace poco de la bebé Daisy Dove Bloom.

Así que Perry se está tomando un break de su carrera musical para enfocarse en la crianza de su bebé. Pero no quiso dejar sin música a sus fans, así que por ellos los sorprendió con el disco recopilatorio “Cosmic Energy”.

¿Katy Perry fue reemplazada por Zooey Deschanel?

Con el lanzamiento del nuevo álbum, también se ha estrenado el video oficial de “Not The End Of The World”, donde vemos una aventura “intergaláctica” que supuestamente Katy Perry tiene justo antes de que el planeta Tierra sea destruido.

Sin embargo, lo interesante y divertido del video es que en realidad, no es Katy quien lo protagoniza, sino “su doble”, la actriz Zooey Deschanel. Quien al ser confundida con la cantante estadounidense, logra ser rescatada por los seres extraterrestres antes de que la Tierra llegue a su fin.

Zooey y Katy en diversas ocasiones han sido confundidas por el gran parecido que tienen las artistas, así que Perry aprovechó esto para invitar a la actriz a su nuevo video musical/Foto: New York Daily News

Te recomendamos leer: Katy Perry grabó una nueva canción dedicada a su hija con Orlando Bloom

Los fanaticos estan amando el nuevo video y han asegurado que efectivamente, Zooey si tiene un enorme parecido con Katy, quien solo tuvo una pequeña aparición en el video oficial de Youtube. ¿Te gustó el nuevo video musical de Katy Perry con Zooey Deschanel?

