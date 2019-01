Katy Perry es suspendida por "hacérselo" a un árbol (FOTO)

La famosa Katy Perry se encuentra de regreso tras una serie de problemas personales en los que estuvo involucrada, por lo que sus fieles fans ya esperan con ansias su nuevo material discográfico, pues la cantante es una de las más populares del momento.

Ahora la bella intérprete regresa a los reflectores para revelar un escandaloso episodio de su pasado.

La popular cantante dejó con la boca abierta a todos sus fanáticos con su última revelación, la cual hizo a través de una de sus “stories” en instagram donde demostró que la rebeldía la ha acompañado desde sus primeros años.

En la publicación, Katy Perry viajó a su pasado, exactamente al año 1996 cuando aún se encontraba en la escuela, y protagonizó un acto escandaloso que le costó la suspensión de la escuela donde asistía.

“Cuando estaba en sexto grado y me suspendieron por saltar sobre un árbol… y supongo, otras cosas”.

Fue el mensaje que Katy Perry añadió a la fotografía, que es un reporte de suspensión de la escuela cristiana a la que fue en su niñez, en el cual detallaba una “conducta inapropiada” ya que protagonizó un acto indecoroso que incluía a un árbol… ¡y a Tom Cruise! Pues la carta de suspensión mencionaba que “Katy pretendía que un árbol era Tom Cruise y empezó a hacer movimientos sexuales al árbol”.

Así mismo la famosa cantante comento que esa no fue la única ocasión, ya que recibió reportes por decir malas palabras, usar ropa tan pequeña que dejaba al descubierto su abdomen, como “tops” e incitar a sus compañeros a jugar juegos como “la botella” los cuales alteraban el orden de la escuela cristiana a donde asistió. Pues en el 2017 detalló en una entrevista que en esos años experimentó su primer “Beso francés”.

“Mi primer beso francés fue cuando iba en sexto grado en Big Bear, California. Me la pasaba con esta chica de la iglesia que tenía una reputación. Ella tenía una fiesta mixta y a mí no me permitían ir a fiestas mixtas hasta que fuera en octavo grado, pero fui de cualquier manera”.