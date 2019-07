Katy Perry es DECLARADA CULPABLE de copiar la canción "Dark Horse" (VIDEO)

Katy Perry es DECLARADA CULPABLE

La estrella del pop Katy Perry fue declarada culpable de copiar su éxito musical "Dark Horse", a un cantante de rap cristiano de 2009, así lo decidió el pasado lunes un jurado, quien anuncio que será penalizada.

Perry no estaba en el tribunal de Los Ángeles cuando se leyó el veredicto después de dos días de deliberación, luego de que Marcus Gray y dos coautores presentaron la demanda por violación de derechos de autor hace cinco años.

En aquel entonces los demandantes alegando que Perry y sus productores robaron un riff musical clave de 16 segundos de su canción de rap "Joyful Noise".

"Dark Horse", es un sencillo del álbum de Katy Perry en 2013, Prism , que pasó cuatro semanas en el número 1 y fue nominado para un Grammy.

Los abogados de Perry argumentaron que los creadores de la canción, incluido el productor Dr. Luke, no habían oído hablar de "Joyful Noise" y no escuchan el rap cristiano.

También sostuvieron que los elementos del riff son tan básicos que deberían estar disponibles para todos los compositores, por ello la abogada de Perry, Christine Lepera, dijo al jurado: "Están tratando de poseer bloques básicos de música, el alfabeto de la música que debería estar disponible para todos".

Lepera argumentó en la corte que la canción de Perry tiene un ritmo "poco notable", y que es el único elemento que las dos pistas tienen en común: "Es una expresión común".

Después de escuchar ambas pistas en su totalidad durante los argumentos finales y escuchar horas de testimonio de expertos en música y sonido, el jurado de nueve miembros no estuvo de acuerdo.

El juicio ahora pasa a la fase de penalización, en la cual los abogados discutirán cuánto se le debe Gray y sus colaboradores en "Joyful Nose".

UN CASO SIMILAR

El año pasado, Robin Thicke y Pharrell Williams recibieron la orden de pagar casi $ 5 millones a la familia de Marvin Gaye después de una demanda de cinco años por derechos de autor sobre su exitosa canción de 2013 "Blurred Lines".

Robin Thicke y Pharrell Williams en "Blurred Lines".

Los herederos de Gaye acusó a los dos artistas de infracción de derechos de autor y dijo que su sencillo plagió Gaye's "Got to Give It Up", que fue lanzado en 1977.

