Katy Perry es CRITICADA por sus pies “Qué feos están” (FOTO)

Katy Perry siendo una importante celebridad de la industria de la música, ha llegado a demostrar que tiene una gran belleza natural en cada una de sus interpretaciones, de tal forma que al mismo tiempo se ha ganado un odio por parte de algunos seguidores, en donde el otro lado de la moneda de la popularidad es expuesta y nos recuerda lo oscuro que pueden ser las redes sociales.

En esta ocasión la famosa cantante de “Fireworks” sufre de constantes comentarios en donde sus pies son terriblemente criticados, incluso muchos de los comentarios se refieren a sus atributos como “desagradables, feos, horribles, etc…” Pero lo que más nos trae a revisar este tipo de publicaciones es que el constante acoso por parte de sus haters han hecho que las imágenes de los pies de Katy Perry sean de las más buscadas en Internet.

LOS PIES DE KATY PERRY

Si bien la famosa acaba de estrenar una nueva canción en donde deja ver de cerca sus atributos, muchos de sus ‘haters’ aprovecharon el momento para volver a hablar mal de ella, buscando siempre un defecto en la cantante de “Horse”, haciendo ver que no siempre lo que escriben las personas en Internet son mensajes de apoyo, o como lo describen otros usuarios de redes sociales, “hay gente que solo quiere ver el mundo arder”, y así lo demuestran sus críticas.

Como podemos apreciar, los pies de Katy Perry no son perfectamente simétricos, lo que nos recuerda que en verdad está pasando algo malo con lo que consumimos en redes sociales, ya que como se recuerda en la biología natural de un ser humano, este es naturalmente asimétrico, lo que quiere decir que la mitad de su cuerpo es cien por ciento igual a la otra, no por ello deja de ser hermoso o por el contrario es algo malo.

Katy Perry es CRITICADA por sus pies “Qué feos están” (FOTO)

HATERS DE KATY PERRY

Te puede interesar: Memelas de Orizaba deja en RIDÍCULO a Belinda “Ganando como siempre” (FOTO)

La famosa Katy Perry, no ha dado aclaraciones ante las constantes acusaciones de sus pies, pero sus más fieles seguidores si han salido a defensa de la cantante, lo que recuerda que no todo está perdido en la conciencia de las personas, haciendo ver que no es correcto hacer ese tipo de comentarios, ya que solo incitan al odio.

Únete a nosotros en Instagram