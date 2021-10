Katy Perry disfruta una escapada de cumpleaños a México con Orlando Bloom.

La cantante estadounidense Katy Perry celebró su cumpleaños número 37 esta semana con su prometido Orlando Bloom y una gran cantidad de amigos, de vacaciones en México.

"Cuando tienes 37 las resacas duran entre 5 y 7 días hábiles", escribió Perry en una colección de fotos y clips del viaje a Cabo San Lucas el sábado. Mientras compartía las instantáneas durante el fin de semana, Perry cumplió 37 años el lunes 25 de octubre.

La cantante de “Roar” capturó imágenes de su grupo montando a caballo, viendo una película nocturna en la playa y bailando en un bar clandestino local. También se fotografió a sí misma y a Orlando Bloom de pie en un yate atracado, presumiblemente antes de abordar un crucero por la costa.

Katy Perry compartió fotos de su cumpleaños en México

La intérprete de "California Girl" luego agregó fotos de varios ramos de cumpleaños que le enviaron a la colección, así como una foto final de ella con una tiara de "Chica de cumpleaños". Bloom, de 44 años, compartió su propia foto de su cena de cumpleaños el lunes, donde se la ve con la misma tiara de "cumpleañera".

“Hacemos la vida que amamos y es divertida. Te celebraré hoy y todos los días. Te amo.”, subtituló la adorable foto de la pareja. La Verdad Noticias informa que, ésta no es la primera vez que la pareja se demuestra amor en redes sociales, pues Katy Perry y Orlando Bloom presumieron fotos de su viaje por Europa recientemente.

Perry también felicitó a Orlando Bloom en su día

Katy Perry disfruta de una escapa de cumpleaños a México con Orlando Bloom.

En enero, Perry tomó su cuenta de Instagram para desearle al actor de "Piratas del Caribe" un feliz cumpleaños número 44 y escribió: "El 44 más feliz para mi amor, el brillante padre de mi Paloma y un espejo reluciente que me ve y me refleja lo que puedo. Todavía no veo... Me alegro de que mi luna haya encontrado su sol. Te quiero en todo el mundo, Doe ♥".

Katy Perry y Orlando Bloom salieron de enero de 2016 a marzo de 2017 antes de dejarse brevemente. Volvieron a estar juntos oficialmente en febrero de 2018, y un año después, el actor le propuso matrimonio a la cantante el día de San Valentín.

