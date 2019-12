Katy Perry calienta la Navidad mostrándose DESNUDA en su nuevo vídeo ¡SUPER HOT!

Katy Perry es una de las cantantes más populares de los últimos tiempos que ha sabido ganarse el cariño de sus fans gracias a las fabulosas interpretaciones que realiza en los escenarios y que demuestran que es una de las mujeres más talentosas de la década.

La intérprete de “Teenage Dream” ha creado un lazo muy fuerte con los “Katycats”, como se le conoce a sus fans, al compartir momentos íntimos de su vida privada a través de sus redes sociales y en las canciones en donde plasma sus sentimientos.

Pero Katy Perry no es sólo una gran compositora, actriz y cantante, también ha demostrado que a sus 35 años de edad puede mantener una gran figura, misma que la ha catalogado como una de las mujeres más sensuales de la industria de la música.

KATY PERRY SE DESNUDA EN SU NUEVO VÍDEO

No es sorpresa para nadie que Katy Perry domine los charts y enloquezca a sus fanáticos cada que saca material nuevo y en esta ocasión la cantante no ha decepcionado pues ha publicado el vídeo músical de su nuevo sencillo “Cozy Little Christmas”.

Pero para deleite visual de los caballeros, la intérprete de “Roar” ha decidido subir la temperatura de la Navidad mostrándose totalmente desnuda, pues vemos que Katy Perry solo luce una diminuta toalla mientras entona la letra de su nueva canción.

Katy Perry protagoniza a una sensual Señora Claus y en la escena podemos verla recibiendo un masaje en compañía de su querido esposo, el famoso Santa Claus; esta escena ha enloquecido a todos sus fanáticos pues agradecen que la cantante presuma su ardiente figura.

La intérprete de "Roar" sabe que su figura enloquece a los caballeros y en esta ocasión ha querido mostrarse al natural en su nuevo vídeo musical.

“Cozy Little Christmas” fue publicada en plataformas digitales el 15 de noviembre de 2018, pero fue hasta el día de hoy que la cantante decidió liberal el vídeo musical, el cual ya se posiciona como uno de los mejores vídeos navideños del año.

