Katy Perry anunció su EMBARAZO con “Never Worn White” ¡Se le ve la pancita!

La cantante de pop Katy Perry ha desvelado a todos sus fans al estrenar sorpresivamente al estrenar un nuevo tema musical con una gran sorpresa que no cabe en la emoción de cada uno de sus fans, pues será madre por primera vez.

Resulta que la bella Katy Perry reveló que está embarazada en el video musical de su nuevo sencillo, "Never Worn White", que fue lanzado durante la noche del miércoles, volviéndose la tendencia de las redes sociales.

La estrella del pop mostró su panza en el video musical en el que canta sobre su profundo amor por su prometido Orlando Bloom, poco después la intérprete de “Firework” confirmó a través de las redes sociales que de hecho está embarazada.

¿Cuál fue el mensaje de Katy Perry?

"Dios mío, estoy tan contenta de no tener que aguantar más", escribió Perry de 35 años en Twitter , y luego agregó "o llevar un bolso grande jajaja".

En Instagram Live, Katy Perry dijo que su embarazo fue el "secreto más largo" que tuvo que guardar, según la revista People, pues en la misma transmisión en vivo, el juez nominado al Grammy "American Idol" dijo que el bebé debe nacer durante el verano, cuando también lanzará un nuevo álbum.

El bebé será la primero de Katy Perry con su pareja de toda la vida y ahora prometido Orlando Bloom, pues si recordamos los dos se comprometieron en febrero de 2019.

En "Never Worn White", Perry usa un vestido blanco mientras canta sobre su deseo de casarse con Bloom: "Porque nunca me he puesto blanco / Pero quiero hacerlo bien / Sí, realmente quiero intentarlo contigo".

Anteriormente Katy Perry estuvo casada con el actor y comediante Russel Brand, pero se rumorea que usó un vestido gris para la boda y muy poco se supo del evento, pues fue una ceremonia privada.

Cabe destacar que los fanáticos de Katy Perry sin duda estarán entusiasmados con las noticias del embarazo y el nuevo álbum, esto debido a que su último álbum "Witness" fue lanzado hace casi cuatro años con críticas mixtas.