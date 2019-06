Katy Perry, Miley Cyrus, Rosalía, Camila Cabello y más estrenan música

La música pop ha dado un gran salto este fin de semana, y es que a partir del mes de mayo escucharemos en la radio a exponentes de la música pop, esto tal vez sea una forma o una patada de ahogado con tal de sobresalir un poco más que la música urbana como lo es el reggaetón y el trap en estados unidos.

Este fin de semana la primera en lanzar su más reciente material fue Rosalía, aquella española que ha logrado hacer una fusión cultural mezclado con videos conceptuales que critican a la iglesia, al gobierno y la sociedad, ‘Auto Cuture’, es el nombre del nuevo sencillo que si bien los rasgos españoles se notan, es hasta cierto punto muy pop.

El golpe de este éxito fue casi inmediato, en un par de horas alcanzó su primer millón de reproducciones en YouTube, en menos de un día sus uñas se convirtieron en tendencia en redes sociales en donde los memes le rindieron homenaje hasta cierta forma.

Katy Perry, Miley Cyrus, Rosalía, Camila Cabello y más estrenan música

Por su parte un ícono del pop es Katy Perry, quien después de su álbum ‘Witness’, se había alejado del concepto con el que ella inició en la música, sin embargo tal parece que el nuevo tema titulado ‘Never Really Over’, sigue la esencia de sus primeros dos álbumes exitosos, ‘One of The Boys’ del 2008 y ‘Tennage Dream’ de 2010, que mostraron a una reina de pop que no tenía siquiera que influenciarse por los raperos para conseguir el éxito.

Hasta hace unos momentos la reina de los gatos, o Katy Perry mando un mensaje y felicitó a todas las artistas que han lanzado nuevos temas, y es que con mucha razón puesto que son muchas quienes lo han hecho, “Gracias por el amor y felicitaciones a toda la maravillosa nueva música de tantas diosas talentosas”, etiquetando a Miley Cyrus, Rosalía, Camila Cabello, Cardi B, Bebe Rexha entre otras.

Katy Perry, Miley Cyrus, Rosalía, Camila Cabello y más estrenan música

Por su parte Miley Cyrus no nos decepcionó con su nuevo material, que es un EP o un álbum corto, el cual contiene seis temas que nos da un total de 19 minutos de buena música, y es que la transformación que se nota en esta producción, es la de un pop oscuro y urbano, algo alejado del trap pero cercano del sonido del gueto, un gran producto de una gran artista que se mantiene en el gusto del público.

Miley es una diosa de la música, tal como lo mencionó la propia Katy Perry, que reconoce l poder de esta actual mujer del pop que colocó su nuevo EP como uno de los más descargados en Itunes en cuestión de horas.

QUIZÁ TE INTERESE: ¡Escándalo! Angelique Boyer habla del supuesto romance entre Irina Baeva y Sebastián Rulli (VIDEO)

Camila Cabello, la representante latina de esta lista soltó su tema, ‘Find U Again’, tema producido por Mark Ronson y que ha tenido hasta el momento un recibimiento espectacular en sus fans que les encantó este tema totalmente pop, con sintetizadores y una impresionante fuerza vocal.

Katy Perry, Miley Cyrus, Rosalía, Camila Cabello y más estrenan música