Katy Perry Estos HOMBRES han pasado en su vida ¡Guapísimos!

Katy Perry es la famosa cantante esta apenas cumpliendo sus 36 años de edad, el cual celebrará por primera vez a lado de su hija Daisy Dove Bloom quien llegó a este mundo el pasado mes de agosto y que es hija también del actor Orlando Bloom.

Al igual que muchas mujeres, a Katy Perry le rompieron el corazón, incluso en alguna entrevista la cantante reveló que cuando cortó con el padre de su hija fue un momento muy duro para ella, la cual la hizo pensar en el suicidio.

La cantante ha revelado que entregó el corazón a otros hombres con quienes compartió hermosos momentos, es por eso que a continuación te compartiremos los nombres de los amores que formaron parte de la vida de la cantante antes de convertirse en madre y esposa.

Los hombres en la vida de Katy Perry

Jhonny Lewis

Este actor y Katy fueron novios alrededor de los años 2005 y 2006. Pero fue en el año de 2012 cuando éste murió al caer de la casa en la que habitaba, aunque hasta el momento se desconoce los detalles de su muerte, para la cantante fue devastador enterarse de esto, por lo que le dedicó la canción “The One That Got Away”.

Jhonny Lewis y Katty Perry

Travie McCoy

Él es líder de la banda Gym Class Heroes sostuvo una relación con Katy Perry por un corto tiempo, y es que la guapa cantante se enteró de su “rompimiento” gracias a las redes sociales ya que Travie posteó que ya no estaban juntos alrededor del año 2008, sin embargo, esto inspiró a la cantante para crear el tema “Circle The Drain”.

Travie McCoy y Katy Perry

Russell Brand

Él no solo fue su novio, sino que también fue su esposo, y todo ocurrió muy rápido pues en 2009 se conocieron y en el 2010 contrajeron nupcias, pero dos años después todo ese amor se acabó y fue Russell quien solicitó el divorcio a la cantante, se sabe que ella quedó con el corazón roto y escribió varias canciones dedicadas a esta etapa de su vida, entre ellas “By the grace of God”.

Russell Brand y Katy Perry

John Mayer

Luego de su divorcio, a Katy se le relacionó con varios hombres, sin embargo, nada era formal hasta que conoció a John Mayer con quien se dio una nueva oportunidad en el amor, pero esta relación duró tan solo unos meses en la que grabaron el tema “It Takes Two” aquí Mayer toca la guitarra.

John Mayer y Katy Perry

TE PUEDE INTERESAR:

Orlando Bloom

Fue en 2016 cuando ambos se conocieron y se enamoraron, sin embargo, la relación sufrió una ruptura en 2017, Katy quedó devastada, pese a todo en 2018, la pareja se reconcilió y luego de esto anunciaron su compromiso, meses después dieron a conocer que se convertirían en padres y fue en agosto de este 2020 cuando Daisy Dove Bloom llegó al mundo.

Katy Perry y Orlando Bloom

¿Crees que Katy Perry ha encontrado el amor de su vida al lado de Orlando Bloom?