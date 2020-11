Katy Perry, BTS, Adam Lambert y más se unen a "Disney Holiday Singalong"

La tercera edición navideña de la franquicia Singalong de Disney ha anunciado su primera ronda de artistas para este año.

El Disney Holiday Singalong tendrá a Andrea Bocelli, BTS, Michael Bublé, Ciara, Chloe x Halle, Derek Hough y Hayley Erbert, Julianne Hough, Adam Lambert, Leslie Odom Jr., Katy Perry, Pink y Kerry Washington prestando sus talentos a el especial festivo. Las apariciones adicionales se anunciarán en una fecha posterior.

El programa musical también regresa a Ryan Seacrest como presentador. Saldrá al aire el lunes 30 de noviembre de 8 a 9 p.m. ET / PT.

Disney anuncia a los artistas invitados al especial navideño de Disney

Las actuaciones de Disney Holiday Singalong incluyen:

Andrea Bocelli – “Silent Night”

BTS – “Santa Claus Is Coming To Town”

Michael Bublé – “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”

Ciara – “Rockin’ Around the Christmas Tree”

Chloe x Halle – “Do You Want to Build a Snowman?”

Derek Hough y Hayley Erbert – “Hey Santa” and “Jingle Bells”

Julianne Hough – “Whistle While You Work” and “Let It Snow”

Adam Lambert – “Have Yourself a Merry Little Christmas”

Leslie Odom Jr. – “What’s This?”

Katy Perry – “I’ll Be Home for Christmas” and “Cozy Little Christmas”

PINK – “The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)”

Kerry Washington – “Joy to the World”

El especial también crea conciencia sobre la campaña Feed the Love de Disney, que conduce a Feeding America, Toys for Tots y One Simple Wish para inspirar esperanza cuando más se necesita en nuestras comunidades. Los espectadores pueden visitar Disney.com/FeedTheLove para aprender cómo pueden donar a los niños y las familias que lo necesitan en esta temporada navideña y elevar los recursos para quienes los necesitan.

Más sorpresas para Disney Singalong esta navidad

A la alegría se suma Disney on Broadway, que regresa al New Amsterdam Theatre por primera vez desde marzo. Los miembros del elenco de Broadway de El Rey León y Aladdin se unirán a las compañías de gira norteamericanas de Frozen.

El grupo a capella de siete miembros de Disney Music Group, DCappella, también se une para escuchar algunos sonidos de la temporada, cantando villancicos durante todo el espectáculo y animando a los espectadores en casa a cantar.

El evento musical de una hora volverá a incluir letras animadas en pantalla para permitir a los espectadores en casa cantar las melodías de Disney y los villancicos clásicos de las fiestas, cuyos detalles en vivo te presentaremos en La Verdad Noticias.

La edición 2020 del Disney Holiday Singalong se llevará a cabo el 30 de noviembre

A principios de este año, The Disney Family Singalong de ABC y The Disney Family Singalong: Volume II atrajeron a un total combinado de 22,3 millones de espectadores después de 35 días de visualización diferida en plataformas lineales y digitales.

En su debut en abril, The Disney Family Singalong se estrenó como el programa de televisión con mayor audiencia entre adultos de 18 a 49 años (3,4 / 16) en cualquier canal en cualquier noche desde la emisión de los Oscar por ABC en febrero.

El Disney Holiday Singalong es producido por Done + Dusted. Los productores ejecutivos incluyen a Hamish Hamilton de Done + Dusted, Katy Mullan, Raj Kapoor, Patrizia Di Maria, Nick Florez y RJ Durell.

Te puede interesar: Este corto navideño de Disney acaba de reparar todo lo malo del 2020

¿Cuál de todos los artistas invitados al "Disney Holiday Singalong" es tu favorito?, ¿Cuál presentación navideña esperas con más ansías? Dinos en los comentarios.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Gómez? Síguenos en Google News y mantente informado.