Katie Hopkins es criticada al afirmar que Naya Rivera se suicidó por el encierro/Foto: El Periódico y The Guardian

La racista de extrema derecha Katie Hopkins ha afirmado que la actriz de Glee, Naya Rivera, no se ahogó en una teoría falsa y posiblemente enferma. La celebridad, que ya ha sido expulsada permanentemente de Twitter, acudió a Instagram para compartir sus pensamientos sobre la tragedia.

En la publicación vil, Katie sugirió que "el encierro había sido demasiado" para la madre de Josey. El cuerpo de Naya, de 33 años, fue recuperado del lago Piru en los Estados Unidos esta semana después de que desapareció durante un viaje en barco con su hijo.

Los crueles comentarios de Katie se producen a pesar de que la muerte de Naya fue declarada oficialmente como un accidente por la oficina del médico forense. En la publicación que Katie compartió con sus 91,000 seguidores de Instagram, la comunicadora publicó una foto de Naya junto con su teoría de la conspiración.

"No. No creo que #nayarivera se haya ahogado", escribió. "Nadie quiere decir las verdades más duras. Para tantos jóvenes, la vida bajo encierro es simplemente imposible". Katie fue furiosamente criticada por los seguidores por su visión del trágico evento.

"Por favor, Katie, cállate y mantente fuera de algo por una vez", escribió uno.

"Oh, Katie, ¿no hay límite para tu desesperación por la atención? De verdad. Deja de usar las tragedias y la desgracia de otras personas como moneda de cambio. Ten un poco de dignidad", escribió otro.

Otro agregó: "No sabes nada. No sabes un hecho real sobre esto, así que por una vez no tienes una opinión sobre algo de lo que no sabes nada".

"No estabas en la vida de esta persona. No la conoces a ella ni a su familia. Vamos, Katie, tiene que haber un límite para lo que pones en las redes sociales", declaró otro usuario.

Katie Hopkins fue eliminada de Twitter

Los viles mensajes de Katie llegan solo un mes después de que Twitter eliminara permanentemente la estrella de la plataforma.

En ese momento, un representante de Twitter dijo: "Mantener a Twitter seguro es una prioridad para nosotros: el abuso y la conducta de odio no tienen cabida en nuestro servicio y continuaremos tomando medidas cuando se rompan nuestras reglas.”

Hopkins es una columnista de reconocidos periódicos británicos, así como también una presentadora de radio. Sin embargo ha recibido fuertes críticas por sus polémicas declaraciones racistas y de extrema derecha/Foto: The Mirror

"En este caso, la cuenta ha sido suspendida permanentemente por violaciones de nuestra política de conducta de odio", expresó el ejecutivo.

En el pasado, Katie había golpeado el movimiento BLM, la campaña de comidas escolares gratuitas del futbolista Marcus Rashford y ha lanzado una gran cantidad de odio racial e insultos. Ya hay varias peticiones de Change.org que hacen campaña para que Katie sea eliminada también de Instagram.