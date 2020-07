Katherine Langford volvería como Morgan Stark pese a ser eliminada de Endgame

Katherine Langford fue eliminada de la versión final de Avengers: Endgame, como muchos fans de la actriz de 13 Reasons Why saben pero eso no significa que no este dispuesta a regresar a Marvel.

Además, la escena eliminada de Katherine Langford finalmente se agregó al lanzamiento de Avengers: Endgame en Disney +.

"Siento que si te van a cortar de algo, al menos tener la experiencia de ser eliminados de la película final de Avengers, no es tan malo y creo que esa experiencia, solo filmar fue increíble", dijo Katherine Langford en una reciente emisión de radio australiana.

"Y creo que Disney + terminó incluyendo la escena de todos modos, pero sí, al menos tengo la experiencia y, sinceramente, creo que fue una de las mejores cosas que he podido hacer, así que estoy feliz de tener el recuerdo".

Katherine Langford quiere volver a Marvel

Pese a que la estrella de 13 Reasons Why fue eliminada de la película más taquillera de la historia, Katherine Langford dijo que le encantaría repetir el papel en una futura propiedad del Universo Cinematográfico de Marvel, pero agregó que si ya estaba unida a algún proyecto como Morgan Stark, no hay forma de que pueda revelarlo.

"El Universo Marvel está muy oculto y tenía mucho miedo después de hacerlo porque literalmente no podía decir nada. Si lo hiciera, no sé si sería capaz de decir algo, ¡pero me encantaría!".

Lexi Rabe y Katherine Langford dieron vida a Morgan Stark

En noviembre pasado, el codirector de Avengers: Endgame, Joe Russo, explicó que terminaron cortando la escena del producto final porque ralentizó el progreso de la decisión fatal de Iron Man de usar las Piedras Infinitas.

"La idea era que si elegíamos a su hija como adulta para que él pudiera hacer las paces con lo que acababa de hacer al hablar con ella".

"Obviamente, estas Piedras tienen el mayor poder, por lo que crearía un escenario en el que podría hablar con su hija en el futuro, quien le dice que todo estará bien y que le permite morir. Pero, nuevamente, cuando ponemos esta película en el película, sentimos que detuvimos la película y él hace algo similar en la siguiente secuencia cuando da su propio elogio. Entonces, lo que puede suceder en una película tan grande es que parece que acabas después de terminar después de terminar y parece que la película nunca va a terminar. Luego, los finales cuando tienes demasiadas secuencias seguidas, puedes diluir el valor de cada una de ellas".