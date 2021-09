Katherine Heigl, quien interpretó al querido personaje Izzie Stevens en la exitosa serie de ABC, está lista para contar su versión de la historia sobre por qué dejó Grey's Anatomy en 2010.

A pesar de estar envuelta en una controversia por sus comentarios sobre las condiciones de trabajo del programa, alejarse de la consideración de los Emmy y más en ese momento, Katherine está dejando las cosas claras sobre los detalles que rodean su impactante salida.

"Comencé una familia y lo cambió todo", compartió la estrella de 42 años en el nuevo libro de la autora Lynette Rice, Cómo salvar una vida: la historia interna de Grey's Anatomy, en un extracto exclusivo publicado por The Daily Telegraph en 18 de septiembre. "Cambió mi deseo de trabajar a tiempo completo".

Katherine Heigl rompió el silencio

Katherine rompió el silencio

La actriz de Knocked Up, que adoptó a Nancy Leigh, ahora de 12 años, en 2008 con su esposo Josh Kelley, explicó: "Me fui de licencia familiar... solo llegué a ser madre, y cambió toda mi perspectiva... eso fue realmente el punto de inflexión".

Según Katherine, tuvo una conversación con Shonda Rhimes, creadora, showrunner y escritora de la serie, sobre su deseo de dejar Grey's Anatomy.

"Así que antes de que regresara, hablé de nuevo con Shonda sobre mi deseo de irme", recordó la actriz de 27 Dresses.

"Luego esperé en casa hasta que me dieron el visto bueno formal de que estaba fuera del programa. Los rumores de que me negué a regresar eran totalmente falsos".

¿Cuándo renunció Katherine a Grey's Anatomy?

¿Cuándo renunció Katherine a Grey's Anatomy?

En 2010, el personaje de Katherine desapareció por completo del programa.

Aunque la salida de la estrella de la serie no fue exactamente una transición suave, admite que ella tiene parte de la culpa, especialmente cuando se trata de la percepción pública de cómo fueron las cosas.

"Me dejé percibir como mal agradecida y eso es mi culpa. Mucho de vivir la vida, para mí, se trata de humildad y gratitud. Y me he esforzado mucho por tener esas cualidades y ser esa persona".

Ella agregó: "Por supuesto, estoy agradecida. ¿Cómo no puedo estarlo?".

En este momento, Shonda Rhimes y ABC aún tienen que comentar públicamente los comentarios de Katherine en el nuevo libro de Lynette.

"Cómo salvar una vida: La historia interna de Grey's Anatomy" de Lynette Rice se lanzará el 28 de septiembre.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.