Kate del Castillo y Jessica Maldonado lanzan podcast

A tan solo unos días del estreno del documental sobre el encuentro que sostuvo Kate del Castillo con Joaquín “El Chapo” Guzmán, la actriz confirmó el inicio de otro proyecto en conjunto con su amiga Jessica Maldonado. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México “Feliz con este proyecto de #podcast @neteandopodcast Ya está disponible en todos los formatos digitales NETEANDO con Kate y Jessica Neteando Podcast ??Exited with the launching of our Podcast "Neteando" with Kate and Jessica you can listen and subscribe today on "Apple Podcasts, iTunes, Spotify, iHeart, Radio app, Google Play Music and reVolver Podcasts.com @revolverpodcasts pueden dejar sugerencias de temas a discutir aquí. #katedelcastillo #jessicamaldonado #podcast #neteando #actress #journalist #friends @katedelcastillo @revolverpodcasts”, escribió Del Castillo junto a un video donde ambas promocionan este proyecto. https://www.instagram.com/p/BaY_W3oHtQr/?hl=es&taken-by=neteandopodcast https://www.instagram.com/p/BaZGV5Ag06U/?hl=es&taken-by=katedelcastillo Kate y Jessica destacaron que aparte de ellas existe otra integrante en este podcast, y se trata de Lola, mascota de la protagonista de “La Reina del Sur”, quien involuntariamente se escucha en sus programas. https://www.instagram.com/p/BaY-cZCHVky/?taken-by=neteandopodcast Con su característico sentido del humor, la actriz y reportera explicaron que abordarán distintos temas, entre los que destacan: el trabajo, el amor, el desamor, el sexo, e incluso platicar sobre otros famosos, durante las emisiones que se lanzarán cada miércoles. https://www.facebook.com/revolverpodcasts/videos/1829401850684240/

