Kate del Castillo vive con el enemigo, ¡quiste ocular pone su vida en peligro!

Kate del Castillo presenta complicaciones que están afectando no solo su vida laboral, sino también su vida personal y carrera artística. De acuerdo a una entrevista que la guapa actriz tuvo con TVnotas, se dio a conocer que actualmente está enfrentando un problema de salud que está poniendo en peligro su vida.

Se trata de un quiste ocular que llegó a su vida hace un par de años, esto la llevó a que fuese intervenida con un bisturí; confesó que el dolor que tuvo en su momento no le gustaría volver a tenerlo ya que ha sido uno de los peores.

“Literalmente me abrieron con bisturí todo el ojo por eso se me hace rarísimo que me vuelva a salir puesto que lo quitaron. Era como un quiste dentro del ojo”.