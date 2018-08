Kate del Castillo se someterá a una revisión médica por un quiste en el ojo

La actriz mexicana Kate del Castillo de 45 años, en una entrevista comentó que se someterá a una revisión médica por un quiste que tiene en un ojo, ante la preocupación de su salud, la actriz avisó a la producción de la serie ‘La Reina del Sur 2’ que tendrá que ir al médico ya que no quiere que surge algo grave.

La actriz dijo estar preocupada pues teme el resultado de la revisión médica. Aunque la artista no mencionó cuando acudiría al médico.

‘Ya le dije a la producción, porque si no al ratito se me empieza a notar y esto va a empezar a crecer, y no voy a poder estar en pantalla’.

‘Si yo no trabajo, se detiene la producción, es terrible porque no puedo darme el lujo de enfermarme. Me van a dar oportunidad de ir con el oftalmólogo, y a ver qué me dicen’. Mencionó la actriz.