Kate del Castillo se reencuentra con una de sus amigas (FOTO)

El esperado regreso de la actriz mexicana Kate del Castillo a México causó gran asombro a todo el mundo, debido a que hace unos años la famosa decidió irse del país.

Ante la llegada de Kate del Castillo, diversos medios estuvieron preguntando a sus ex amigas de la famosa si ellas estarían cerca de la actriz cuando llegará a México; la mayoría coincidió en que no tenían deseos de verla, pero Fabiola Campomanes a pesar de la distancia y el tiempo, ella confesó en plena entrevista que si quería ver a su amiga.

En redes sociales compartieron el emotivo encuentro entre Kate del Castillo y Fabiola Campomanes, ambas han sido buenas amigas junto con Roxana Castellanos, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, todas ellas eran conocidas como 'las lagartonas'.

La instantánea cuenta con más de 57 mil likes y cientos de comentarios de los internautas, quienes enviaron algunos mensajes a la famosa actriz Kate del Castillo.

“Amor de amiga sincera bendiciones y felicidad”, “Hay amistades que valen más que mil amores”, te adoro @fabiolacampomanes”, “Sólo ellas saben lo que pasó, y espero que un día se junten todas las lagartonas, todas ellas tenían muy bonita amistad”. Fueron los comentarios de los usuarios.

Recordamos que Yolanda Andrade mencionó que no tiene intenciones de ver a Kate del Castillo pues ahora ya no la considera su amiga, mientras que Oliver dijo que no tiene deseos de asistir a fiestas de bienvenida.

El distanciamiento entre las famosas de la farándula se debió a la reunión que sostuvo Kate del Castillo con Joaquín 'El Chapo' Guzmán en el año de 2015.

Aunque solo Castellanos ha visto a la actriz Kate del Castillo, pues han revelado que la conductora asistió a la fiesta de la famosa y ahora el reencuentro con Fabiola Campomanes.

En la publicación que compartió la famosa Fabiola Campomanes en Instagram, se aprecia a ambas amigas felices por haberse reencontrado luego de varios años.