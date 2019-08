Kate del Castillo revela TREMENDO SECRETITO sobre su ex Aaron Díaz

La actriz mexicana Kate del Castillo, quien es una de las mujeres más polémicas de México, ha causado revuelo luego de que hiciera fuertes revelaciones sobre su ex esposo, el actor Aaron Díaz.

Fue a raíz de estar relacionada con el Chapo, que la sensual actriz ha estado rodeada de grandes polémicas, pero en esta ocasión no ha sido nada relacionado al personaje mexicano, sino que tiene que ver con su ex esposo.

¿Y AHORA QUE HIZO KATE DEL CASTILLO?

Fue en una entrevista exclusiva para Historias Engarzadas, que Kate del Castillo dijo que ella no quería casarse con Aaron Díaz, no porque era 10 años menor que ella, sino porque acababa de divorciarse con el futbolista Luis García y quería darse más tiempo.

Pese a eso muchos factores influyeron para que Kate del Castillo terminara casándose con el famoso cantante y galán de telenovelas, así lo detalla ella misma: “(Me casé) Porque me enamoré porque me gustó”.

Sin tapujos en la lengua la actriz mexicana también reveló que ella no quería casarse, pero que aceptó para darle gusto a los papás de Aaron y a él, ya que estaba profundamente enamorada.

Por otro lado, su hermana Verónica del Castillo, ha confesado que la separación realmente fue por su papel de Teresa Mendoza en La Reina del Sur, ya que Kate viajaba mucho y además hacía escenas junto a ‘El Gallego’, su pareja en la historia, destacando que la inseguridad de Díaz fue la que ocasionó el rompimiento.

Eso no es todo, Vero del Castillo también aseguró que Kate del Castillo sí estaba muy enamorada del reconocido actor juvenil de aquel entonces en las telenovelas de Televisa.

Cabe destacar que Kate del Castillo ha dicho que su ex pareja quería tener hijos y que ella no, así que esa fue otra de las razones por las cuales su matrimonio no funcionó y se fue directo hacia el rompimiento.

