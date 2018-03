Kate del Castillo retrasa estreno de show

A pocos días del inicio de temporada de “I'm OKate” se ha confirmado que el espectáculo tuvo que posponerse por problemas de una de sus integrantes. Agencias/Diario La Verdad California Resulta que el show que estaba programado para el día 10 de diciembre en Fresno, California, se retrasó porque Roxanna Castellanos no tiene visa vigente para trabajar en Estados Unidos. “El show se pospuso debido a que a Roxanna le dieron cita para el 11 de diciembre para solicitar la visa. Se está reprogramando la fecha de Fresno para enero o febrero, aun no se define”, detalló la publicista del evento, Gabby Aranda. No obstante, la fecha para Riverside, California, este 16 de diciembre continúa a la venta. “Esperamos que para esa fecha Roxanna se pueda unir al elenco de I'm OKate”. Cabe destacar que en este show donde Kate del Castillo contará sus vivencias, además de la participación de Castellanos, también se verá la actuación de Shaula Vega y la dirección de Bruno Bichir. https://www.instagram.com/p/Ba0b6rmjOSF/?taken-by=larox07

